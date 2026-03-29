Escándalo en el fútbol argentino: denunciarán a dos árbitros por presuntos partidos arreglados con Toviggino
La Justicia investiga pagos ilícitos que conectarían a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, con el presunto arreglo de resultados desde 2020.
La crisis de transparencia en el fútbol argentino alcanza un nuevo pico de tensión. La jornada de este lunes marcará el inicio de una ofensiva legal contra los árbitros Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque. Ambos serán denunciados formalmente en la causa que investiga el amaño de partidos, bajo la sospecha de haber recibido fondos provenientes del entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia.
La denuncia, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, se basa en peritajes que señalan a la empresa Malte SRL como el vehículo financiero para estas operaciones. Esta firma no es ajena al escándalo: es la misma que recibió USD 500.000 para implementar el VAR y la que adquirió la lujosa mansión de Pilar donde se hallaron autos de alta gama vinculados a Toviggino.
Los pagos bajo la lupa: Espinoza y el nexo con el VAR
Uno de los nombres más resonantes es el de Fernando Espinoza, árbitro de Primera División frecuentemente cuestionado por sus fallos. La justicia tiene en la mira una transferencia específica realizada el 4 de diciembre de 2020 por un monto de 120.000 pesos (aproximadamente 1.400 dólares de aquel entonces).
Sin embargo, la prueba más comprometedora surgiría de las comunicaciones telefónicas. Tras un partido entre Racing y Arsenal en abril de 2021, se detectaron intercambios entre Espinoza y Juan Pablo Beacon (exhombre de confianza de Toviggino y actual arrepentido). En dichas charlas se discuten decisiones arbitrales y se menciona reiteradamente a un tal “Pablo”, quien para la fiscalía no sería otro que el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.
Ejarque y el esquema de transferencias seriadas
Por su parte, el árbitro Emanuel Ejarque enfrenta una acusación por la recepción de al menos ocho transferencias de Malte SRL entre mayo de 2021 y febrero de 2022. La suma total de estos pagos ascendería a 362.000 pesos, equivalentes a unos 3.800 dólares según la cotización del momento.
El "Club de los Árbitros" mencionados en la causa:
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Luis Lobo Medina: El primer denunciado el pasado 19 de marzo.
Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque: Los nuevos acusados de este lunes.
Adrián Franklin: Habitual árbitro encargado del VAR.
Jorge Sosa y Federico Beligoy: El actual Director Nacional de Arbitraje también se encuentra bajo la lupa judicial.
Malte SRL: La empresa en el ojo de la tormenta
La firma Malte SRL se perfila como el eje de la supuesta estructura de corrupción. Según los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la empresa factura de manera ilícita y ha servido para triangular fondos que terminan en beneficios personales para la dirigencia.
La mansión de Pilar, valuada en 1.800.000 dólares, es señalada por Del Gaiso como la prueba física del retorno de dinero proveniente de contratos inflados, como el de la implementación del videoarbitraje. Con la declaración de Beacon como arrepentido, se espera que en las próximas semanas se conozcan más nombres de colegiados que habrían "cedido" ante los incentivos económicos para alterar el rumbo de los partidos en la liga local.