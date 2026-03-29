Escándalo en el fútbol argentino: denunciarán a dos árbitros por presuntos partidos arreglados con Toviggino

La Justicia investiga pagos ilícitos que conectarían a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, con el presunto arreglo de resultados desde 2020.

La crisis de transparencia en el fútbol argentino alcanza un nuevo pico de tensión. La jornada de este lunes marcará el inicio de una ofensiva legal contra los árbitros Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque. Ambos serán denunciados formalmente en la causa que investiga el amaño de partidos, bajo la sospecha de haber recibido fondos provenientes del entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia.

La denuncia, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, se basa en peritajes que señalan a la empresa Malte SRL como el vehículo financiero para estas operaciones. Esta firma no es ajena al escándalo: es la misma que recibió USD 500.000 para implementar el VAR y la que adquirió la lujosa mansión de Pilar donde se hallaron autos de alta gama vinculados a Toviggino.

Los pagos bajo la lupa: Espinoza y el nexo con el VAR Uno de los nombres más resonantes es el de Fernando Espinoza, árbitro de Primera División frecuentemente cuestionado por sus fallos. La justicia tiene en la mira una transferencia específica realizada el 4 de diciembre de 2020 por un monto de 120.000 pesos (aproximadamente 1.400 dólares de aquel entonces).

Fernando Espinoza dirigió Platense - Racing. Foto: Archivo Fernando Espinoza dirigió Platense - Racing. Foto: Archivo Sin embargo, la prueba más comprometedora surgiría de las comunicaciones telefónicas. Tras un partido entre Racing y Arsenal en abril de 2021, se detectaron intercambios entre Espinoza y Juan Pablo Beacon (exhombre de confianza de Toviggino y actual arrepentido). En dichas charlas se discuten decisiones arbitrales y se menciona reiteradamente a un tal “Pablo”, quien para la fiscalía no sería otro que el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ejarque y el esquema de transferencias seriadas Por su parte, el árbitro Emanuel Ejarque enfrenta una acusación por la recepción de al menos ocho transferencias de Malte SRL entre mayo de 2021 y febrero de 2022. La suma total de estos pagos ascendería a 362.000 pesos, equivalentes a unos 3.800 dólares según la cotización del momento.