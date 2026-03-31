Salieron las entradas para la Libertadores: cuánto más deberá pagar el hincha de Independiente
Ver a la Lepra en la Libertadores costará caro: entradas más caras, brecha socio/no socio y un golpe directo al bolsillo del hincha. Ya se pueden comprar.
El debut internacional de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores no solo genera ilusión… también un fuerte impacto en el bolsillo de sus hinchas.
Los precios de las entradas para ver a la Lepra en el Malvinas Argentinas marcan una diferencia clara respecto a lo que se venía pagando en el torneo local. Ir a la cancha en el certamen continental será un verdadero lujo para muchos.
Mientras que en competencias nacionales los valores ya venían en alza, los partidos de Libertadores elevan aún más la vara: los hinchas deberán pagar cifras considerablemente más altas, especialmente en plateas, donde la diferencia entre socio y no socio se vuelve aún más marcada.
En otros encuentros recientes, las plateas llegaron a duplicar —e incluso superar— el valor para quienes no son socios, dejando en evidencia una brecha que ahora se traslada al plano internacional.
Además, la prioridad de compra vuelve a estar del lado de los socios, relegando a los no socios a conseguir remanentes, muchas veces con precios más elevados y menor disponibilidad.
La ecuación es clara: para alentar a Independiente Rivadavia en la Libertadores no solo hace falta pasión… también una billetera preparada. Y en Mendoza, el sueño copero empieza a tener un costo cada vez más alto.
Los socios de la Lepra ya pueden comprar su entradas en Global Fan. También pueden hacerlo los no socios.
Los precios de las entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores
Entradas vs. Bolívar
Popular
- Socios $40.000
- No socios $80.000
Platea descubierta
- Socios $60.000
- No socios $120.000
Platea cubierta
- Socios $90.000
- No socios $180.000
Neutrales
- Popular Norte $80.000
Abono Fase de Grupos para los 3 partidos de local
Popular
- Socios $90.000
- No socios $180.000
Platea descubierta
- Socios $145.000
- No socios $290.000
Platea cubierta
- Socios $190.000
- No socios $380.000