Insólito error en la salida y gol: el blooper viral de la MLS

El partido de la MLS entre San Diego FC y Real Salt Lake tuvo un inicio inesperado y determinante. Apenas transcurridos cinco minutos, una jugada sin aparente riesgo terminó en gol tras un error en la salida que condicionó el desarrollo del encuentro desde el arranque.

La acción se produjo cuando el conjunto visitante intentó salir jugando desde el fondo, pero una mala coordinación entre defensor y arquero derivó en una pérdida en una zona comprometida. La presión rival hizo el resto.

El defensor Manu Duah cedió la pelota hacia su arquero, Duran Ferree, en busca de reiniciar la jugada. Sin embargo, al intentar devolver el balón, el guardameta no logró ejecutar con precisión y quedó a merced de la presión de Diego Luna.

El mediocampista de Real Salt Lake interceptó el pase dentro del área y definió con rapidez para marcar el 1-0 en el America First Field, aprovechando al máximo el error defensivo.

Insólito error en salida y gol en un partido de la MLS

Insólito error en salida y gol en un partido de la MLS

Ese tanto significó además el primero de Luna en la temporada 2026 y llegó en su primera titularidad del año, en un contexto donde el club apuesta fuerte por el desarrollo de jóvenes talentos.

Con el partido ya encaminado, Real Salt Lake terminó imponiéndose por 4-2 y mantuvo su fortaleza como local, en la antesala de un nuevo desafío: recibir a Inter Miami en la próxima jornada de la MLS.