Racing empató 0-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y no pudo acercarse a puesto de Libertadores

Central Córdoba y Racing empataron sin goles en el partido que disputaron esta noche en el marco de la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, que se desarrolló en el estadio Madre de Ciudades.

El Ferroviario buscaba una victoria que lo volviese a colocar como líder del grupo, mientras que la Academia, golpeada por la eliminación de la Copa Libertadores , sumó un punto que lo mete de nuevo en la zona de playoffs, aunque dejó pasar la chance de acercarse a los puestos de Copa Libertadores 2026.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Costas quedaron en la sexta posición de la Zona A con 19 puntos, mientras que en la tabla anual ocupan la séptima plaza con 47 en puestos de Copa Sudamericana, pero lejos de los cupos para la Copa Libertadores debido a que restan solamente seis unidades en juego.

El primer tiempo en Santiago del Estero cerró con un 0-0 que reflejó la paridad y la falta de claridad en los últimos metros de ambos equipos. Racing arrancó mejor, generando la primera llegada con un cabezazo desviado de Zuculini tras un córner, mientras que Luciano Vietto también probó desde afuera sin precisión.

Central Córdoba respondió con un remate de Perelló que obligó a una buena intervención de la defensa y con varias pelotas profundas que quedaron invalidadas por fuera de juego.

Con el correr de los minutos, el Ferroviario creció y empezó a imponer presencia en campo rival. Besozzi y Verón fueron los más activos, generando dos situaciones claras: primero un remate dentro del área que se fue apenas desviado y luego un intento de Florentín desde afuera.

Racing, por su parte, perdió a Colombo por una molestia y le costó sostener el ritmo, con dificultades para conectar a sus volantes con los delanteros.

El cierre de la etapa mostró a Central Córdoba más decidido, acumulando corners y remates desde media distancia, mientras que Racing buscó lastimar en alguna transición esporádica.

Vergara tuvo una chance desde afuera, pero no logró direccionar su remate. Con mucha fricción, interrupciones y sin un dominador claro, ambos equipos se fueron al descanso sin goles y con la sensación de que el partido requiere un golpe de calidad para destrabarse.

En el complemento, el arranque parecía prometedor para un cotejo que no contaba con demasiadas situaciones para romper el cero en el marcador. Sin embargo, el ritmo frenético poco a poco se fue diluyendo y el resultado no sufrió modificaciones.

A los 18 minutos, el mediocampista paraguayo José Florentín protagonizó una gran acción individual dentro del área de la Academia’y ejecutó un potente remate que contó con la buena actuación del arquero Facundo Cambeses para detener el disparo.

En la siguiente acción, fue el cuadro albiceleste quien tuvo en los pies de Santiago Solari la chance de poner el 1-0. El propio Cambeses sacó en largo un balón dirigido a la cabeza del delantero Adrián Balboa, ‘Rocky’ cabeceó el balón y habilitó al atacante de 27 años, quien definió de manera defectuosa para la fácil respuesta del guardameta Alan Aguerre.

A partir de allí, las ocasiones de peligro dejaron de existir y los pocos intentos que hubo por romper la igualdad fueron por imprecisiones más que por mérito de los elencos.

