Murió Daniel Willington, ídolo de Vélez y Talleres, y el "mejor jugador del mundo" según Pelé

El histórico número diez murió a los 83 años. Fue figura en Vélez, donde ganó el Nacional 68, y en Talleres, donde debutó y se retiró.

El fútbol argentino llora la partida de Daniel Willington, uno de los enganches más talentosos y carismáticos que dio el país. El ídolo de Vélez y Talleres de Córdoba falleció este lunes a los 83 años producto de un infarto, dejando atrás una historia llena de magia, goles y recuerdos imborrables.

Clásico número diez, elegante, asistidor y dueño de una pegada temible, Willington nació en Guadalupe, Santa Fe, pero su vida futbolística se forjó en Córdoba. Desde chico respiró fútbol en las calles cercanas a La Boutique, donde debutó con la camiseta de Talleres el 7 de junio de 1959, con apenas 16 años, en una goleada ante Huracán.

En 1962, Victorio Spinetto lo convenció de mudarse a Buenos Aires para jugar en Vélez Sarsfield, donde fue figura y campeón del Nacional 1968, la primera estrella de la historia del club. En Liniers dejó 65 goles en 212 partidos y un legado eterno. En 1969, enfrentando al Santos de Pelé, el propio O Rei lo elogió públicamente: “Es el mejor jugador del mundo”, dijo el brasileño tras un amistoso que terminó 1-1, con goles de ambos.

El día que Pelé dijo que Willington era el mejor del mundo Willington y Pelé También pasó por Veracruz (México) y Huracán, donde su amistad con Oscar “Ringo” Bonavena alimentó anécdotas y leyendas. Más tarde fue director técnico tanto de Vélez como de Talleres, reforzando aún más su vínculo con los dos clubes de su vida.

Este lunes, al conocerse la triste noticia, tanto el Fortín como la T expresaron su dolor en redes sociales. Vélez publicó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. SERÁS SIEMPRE ETERNO, DANIEL”.