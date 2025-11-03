El fuerte y enigmático tuit de Chiqui Tapia tras otra fecha plagada de polémicas arbitrales: "Eligió mal la profesión"

Ante las numerosas críticas que recibió el arbitraje este fin de semana, Claudio Tapia publicó un llamativo mensaje en su cuenta de X.

No solamente hubo un malestar generalizado por parte de los hinchas en redes sociales, sino que las estructuras del arbitraje y los manejos de la AFA fueron muy duramente criticados por la prensa en general. No es la primera vez que sucede, pero en esta oportunidad, hubo una reacción distinta del otro lado.

El picante y enigmático tuit de Claudio Tapia Tuit Claudio Chiqui Tapia Chiqui Tapia, quien no acostumbra a manifestarse públicamente sobre los cuestionamientos que le hacen (esta tarea suele estar a cargo de su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino), esta vez decidió alzar la voz. Y en la tarde del lunes apareció en la red social X con un fuerte y enigmático tuit que generó gran revuelo.

"Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sin aclarar a quién iba dirigido el dardo. Como única pista, al final del posteo dejó una fecha y una ciudad: "1996, Atlanta" (año y sede de los Juegos Olímpicos).

El tuit rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones e interpretaciones por parte de los usuarios. Todo pareciera indicar que el destinatario es un reconocido periodista que lleva muchos años en los principales medios deportivos del país y que hace años viene siendo muy crítico de Tapia y sus decisiones.