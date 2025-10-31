La Liga Profesional tiene nuevo naming sponsor: así será el nombre de los torneos 2026 y 2027

Estuvieron presentes el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y el director comercial y de marketing, Leandro Petersen. Por parte de la empresa tecnológica estuvieron Juan Martín De la Serna, presidente de Mercado Libre, y Juan Lavista, vicepresidente.

Con este acuerdo, los campeonatos de Primera División pasarán a denominarse “Torneo Mercado Libre ”, una alianza que refuerza la presencia de la marca líder de comercio electrónico en el deporte más popular del país.

Durante la presentación, Tapia celebró la incorporación de una empresa de nivel internacional como socio estratégico del fútbol argentino: “Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos un vínculo duradero”, destacó el presidente de AFA.

Por su parte, Leandro Petersen, director comercial y de marketing del organismo, subrayó la importancia del acuerdo para el crecimiento de la Liga Profesional : “ Mercado Libre es una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, podrá ofrecer a sus usuarios experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre y fortalecer nuestro valor de marca en cada partido”, sostuvo.

Mercado Libre será el nuevo sponsor principal de la Liga Profesional en 2026 y 2027.

Petersen añadió que este nuevo vínculo “confirma que la AFA se ha consolidado como una marca global, moderna y atractiva, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Del lado de la compañía, Juan Martín De la Serna expresó su satisfacción por asociarse a la AFA y por darle su nombre al torneo más importante del país: “Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este acuerdo es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos”.

Beneficios exclusivos para los fanáticos

Además del patrocinio principal, el convenio entre AFA y Mercado Libre contempla beneficios exclusivos para los hinchas. A través de la plataforma, los usuarios podrán acceder a entradas para los partidos, sorteos especiales y premios vinculados al torneo, una propuesta que busca acercar aún más a los fanáticos al fútbol argentino.

Con este acuerdo, el fútbol de Primera División da un nuevo paso hacia la modernización comercial y consolida su relación con las principales marcas del país.