Barracas Central venció a Argentinos y otra vez quedó en el centro de la polémica por los fallos arbitrales

Barracas Central venció 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional, pero el resultado quedó opacado por las polémicas. Hubo una expulsión revisada por VAR, un penal no cobrado y una curiosa explicación del árbitro Andrés Merlos, que repitió una insólita frase: “jugador número blanco”.

El primer punto caliente fue la expulsión de Claudio Bravo, a los 25 minutos del primer tiempo. El defensor del Bicho fue con plancha sobre Siro Rosané y, tras recibir inicialmente amarilla, Diego Ceballos lo llamó desde el VAR para revisar la jugada. Luego de observar las imágenes, Merlos cambió su decisión y le mostró la roja directa.

La confusa explicación de Andrés Merlos en el momento de la expulsión



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Mgk450ZS8m — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025 La particularidad se dio cuando el juez intentó explicar la sanción frente a las cámaras y describió la acción diciendo que Bravo había golpeado al “jugador número blanco”. La frase llamó la atención de todos y generó revuelo en redes, ya que no era la primera vez que Merlos utilizaba esa expresión: en un Newell’s–Central Córdoba también se había referido así a un futbolista.

Más adelante llegó la otra gran polémica: un posible penal a favor de Argentinos cuando Emiliano Viveros cayó en el área tras un toque de Rosane. Merlos no lo cobró y el VAR, otra vez con Ceballos al mando, no intervino.

Otro penal contra Barracas Central no cobrado El penal no cobrado por Merlos en Barracas-Argentinos El penal no cobrado por Merlos en Barracas-Argentinos ESPN Premium Antes de esa jugada, en el primer tiempo y por protestar con vehemencia, el técnico de Argentinos Juniors Nicolás Diez terminó expulsado.