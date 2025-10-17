La filosa respuesta del DT de Liverpool a Alexis Mac Allister tras una declaración que no le cayó bien: "Esperábamos que..."
Arne Slot, técnico de Liverpool, cruzó a Alexis Mac Allister por una frase que soltó luego del partido entre Argentina y Puerto Rico. Qué dijo.
Luego de la goleada 6-0 ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, los jugadores de la Selección argentina se sumaron a sus respectivos clubes en vistas al calendario liguero de este mismo fin de semana. Y claro, uno de ellos fue Alexis Mac Allister, que se tomó un avión directo a Inglaterra y regresó a los entrenamientos con el Liverpool.
Antes de volar, el campeón del mundo dejó una aclaración lógica respecto a su actualidad en suelo británico: "La temporada no hay empezado de la mejor manera para mí", reconoció luego de su doblete frente a los boricuas. Si bien la declaración atina a ser sobre una cuestión futbolística personal, Arne Slot, DT de los Reds, no se lo tomó de la mejor manera.
Arne Slot, DT de Liverpool, cruzó a Alexis Mac Allister en conferencia de prensa
En conferencia de prensa, y ante la consulta de uno de los periodistas presentes en la sala, el entrenador neerlandés manifestó: "No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador".
Luego de esa filosa respuesta, Slot bajó el tono de su descargo y se mostró optimista en la levantada de Mac Allister: "Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante", indicó.
El trasfondo de la declaración del campeón del mundo
Lo cierto es la declaración del volante de la Scaloneta viene de la mano con su falta de continuidad en el arranque de la temporada: estuvo en cancha en 9 partidos del gigante inglés y en ninguno completo los 90 minutos. Para colmo, el domingo se avecina un duelo de alto voltaje, ya que el Liverpool recibirá al Manchester United el próximo domingo desde las 12.30 (hora de Argentina). ¿Tendrá minutos Mac Allister?