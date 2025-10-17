La filosa respuesta del DT de Liverpool a Alexis Mac Allister tras una declaración que no le cayó bien: "Esperábamos que..."

Arne Slot, técnico de Liverpool, cruzó a Alexis Mac Allister por una frase que soltó luego del partido entre Argentina y Puerto Rico. Qué dijo.

Luego de la goleada 6-0 ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, los jugadores de la Selección argentina se sumaron a sus respectivos clubes en vistas al calendario liguero de este mismo fin de semana. Y claro, uno de ellos fue Alexis Mac Allister, que se tomó un avión directo a Inglaterra y regresó a los entrenamientos con el Liverpool.

Antes de volar, el campeón del mundo dejó una aclaración lógica respecto a su actualidad en suelo británico: "La temporada no hay empezado de la mejor manera para mí", reconoció luego de su doblete frente a los boricuas. Si bien la declaración atina a ser sobre una cuestión futbolística personal, Arne Slot, DT de los Reds, no se lo tomó de la mejor manera.

Arne Slot, DT de Liverpool, cruzó a Alexis Mac Allister en conferencia de prensa En conferencia de prensa, y ante la consulta de uno de los periodistas presentes en la sala, el entrenador neerlandés manifestó: "No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador".

Alexis Mac Allister Liverpool Alexis Mac Allister fue uno de los pilares de Liverpool para conquistar la Premier League 2024/25. EFE Luego de esa filosa respuesta, Slot bajó el tono de su descargo y se mostró optimista en la levantada de Mac Allister: "Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante", indicó.