El desopilante pedido de un jugador de Puerto Rico a Alexis Mac Allister ni bien terminó el partido: "¿No tenés...?"

Tras el final del partido un futbolista puertorriqueño le hizo un especial pedido a Alexis Mac Allister, pero este no se lo pudo cumplir.

El desopilante pedido de un jugador de Puerto Rico a Mac Allister ni bien terminó el partido. Foto: Captura

La Selección argentina cerró su gira en Estados Unidos con una contundente goleada por 6-0 frente a Puerto Rico en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami.

Con un doblete de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, un gol de Montiel y un tanto en contra, la Albiceleste finalizó la fecha FIFA de octubre con los dos partidos ganados (1-0 a Venezuela, el otro partido que terminó en victoria de los campeones del mundo).

Cómo era de esperarse, tras finalizar el partido, los futbolistas puertorriqueños no tuvieron problema en ir a pedirles las camisetas a sus rivales y a partir de ello, Mac Allister vivió una situación insólita y de no creer.

El desopilante pedido de un jugador de Puerto Rico a Mac Allister ni bien terminó el partido Un jugador boricua se le acercó y le solicitó la camiseta. El mediocampista del Liverpool le explicó que ya se la había prometido a otra persona. Poco después, otro rival se le aproximó con el mismo pedido. Al darle la misma respuesta, este último no se contuvo y reaccionó con molestia: "¿No tenés dos?", lanzó.