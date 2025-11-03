Sufre Gallardo: un titular de River se lesionó y se perderá el Superclásico en la Bombonera

Uno de los jugadores clave de River quedó afectado físicamente tras la caía ante Gimnasia y no estará disponible para enfrentar a Boca.

River Plate llega al Superclásico del próximo domingo en la Bombonera de la peor manera posible. Este domingo perdió 1-0 ante Gimnasia en el Monumental, acumula 4 derrotas al hilo como local y 8 en general en los últimos 10 partidos (contando la caída por penales contra Independiente Rivadavia por Copa Argentina) y su clasificación a la Libertadores corre peligro.

El público en las tribunas manifestó toda su bronca tras el traspié de anoche y un nuevo cachetazo ante el máximo rival podría ser la gota que colme el vaso en Núñez. Pero el 0-1 en contra no fue la única mala noticia para el equipo de Marcelo Gallardo pensando en el choque contra Boca.

Facundo Colidio se desgarró y no juagará ante Boca River vs GELP Facundo Colidio debió salir a los 16 minutos de partido. Fotobaires Facundo Colidio, un habitual titular en el Millonario y una de sus principales cartas ofensivas, salió lesionado en el arranque del encuentro frente al Lobo. A los 16 minutos, tras sentir un pinchazo, debió abandonar el campo entre lágrimas y fue reemplazado por el juvenil Cristian Jaime (quien luego también sería sustituido en el segundo tiempo).

Las imágenes generaron mucha preocupación y este lunes, tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó la peor noticia: el delantero de 25 años oriundo de Rafaela sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, por lo que será baja para el cierre de la fase regular del torneo Clausura.