Sufre Gallardo: un titular de River se lesionó y se perderá el Superclásico en la Bombonera
Uno de los jugadores clave de River quedó afectado físicamente tras la caía ante Gimnasia y no estará disponible para enfrentar a Boca.
River Plate llega al Superclásico del próximo domingo en la Bombonera de la peor manera posible. Este domingo perdió 1-0 ante Gimnasia en el Monumental, acumula 4 derrotas al hilo como local y 8 en general en los últimos 10 partidos (contando la caída por penales contra Independiente Rivadavia por Copa Argentina) y su clasificación a la Libertadores corre peligro.
El público en las tribunas manifestó toda su bronca tras el traspié de anoche y un nuevo cachetazo ante el máximo rival podría ser la gota que colme el vaso en Núñez. Pero el 0-1 en contra no fue la única mala noticia para el equipo de Marcelo Gallardo pensando en el choque contra Boca.
Facundo Colidio se desgarró y no juagará ante Boca
Facundo Colidio, un habitual titular en el Millonario y una de sus principales cartas ofensivas, salió lesionado en el arranque del encuentro frente al Lobo. A los 16 minutos, tras sentir un pinchazo, debió abandonar el campo entre lágrimas y fue reemplazado por el juvenil Cristian Jaime (quien luego también sería sustituido en el segundo tiempo).
Las imágenes generaron mucha preocupación y este lunes, tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó la peor noticia: el delantero de 25 años oriundo de Rafaela sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, por lo que será baja para el cierre de la fase regular del torneo Clausura.
Con un tiempo de recuperación de al menos tres semanas, Colidio ya queda descartado de manera definitiva para los duelos ante Boca y Vélez y recién podría reincorporarse en unos hipotéticos octavos o cuartos de final. En caso de que River no llegue a estas instancias, la derrota contra Gimnasia habría sido su último partido del 2025.