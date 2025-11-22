El enojo de Franco Colapinto por la maniobra que lo dejó afuera de la Q3: "Una pena porque era..."

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, no pudo ocultar su bronca por su despiste en su dos úlltimas vueltas rápidas que le impidieron meterse en la Q3.

La lluvia se llevó toda la atención de la qualy en el Gran Premio de Las Vegas. En una noche donde el frío y la pista mojada hicieron su trabajo, Franco Colapinto logró dominar al Alpine y se metió en la Q2 de manera holgada al marcar un gran tiempo en su última vuelta cronometrada.

Sin embargo, en la segunda sesión, el pilarense tuvo dos pequeños despistes en sus últimas dos vueltas cronometradas que le impidieron marcar un tiempo y por ende quedó eliminado y largará desde la posición 15º en la carrera de este domingo por la madrugada (1 hora de Argentina).

La bronca de Franco Colapinto tras la qualy en Las Vegas Tras el final de la clasificación, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí, hizo un análisis de su performance bajo la torrencial lluvia que caía en la ciudad del pecado, pero no pudo ocultar su bronca por la maniobra que lo dejó afuera en la Q2: "Era una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo, y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado y después no tenía batería para la última vuelta, no podía hacer la última vuelta (se fue directo a boxes)", sentenció.

El enojo de Franco Colapinto por la maniobra que lo dejó afuera de la Q3 "Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10° pero 11 hubiera quedado seguro. Fue una qualy difícil. Buena experiencia, pero muy difícil: muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho... Pero mañana trabajeremos para estar mejor", añadió.