Ralf Schumacher destrozó al piloto que se cruzó con Franco Colapinto: "Ya no es aceptable"

A ese contexto se sumó una dura opinión de Ralf Schumacher , quien no ahorró cuestionamientos al analizar el presente del canadiense. El hermano de Michael fue tajante al evaluar si Stroll merece seguir ocupando un asiento en la máxima categoría.

“Estrictamente hablando, ya no es aceptable. Siendo sinceros, cuando veo lo bien que lo ha hecho el campeón de la Fórmula 2, creo que se merece mil veces más estar en un coche como ese”, disparó Schumacher en declaraciones a Sky Sports.

El expiloto alemán fue más allá y puso el foco en la responsabilidad del dueño del equipo: “Tengo curiosidad por ver qué ocurre allí, porque, si somos sinceros, ni siquiera Lawrence Stroll puede hacer la vista gorda ante este tema. En mi opinión, él también es un candidato que ya no debería estar en la Fórmula 1 , sin duda alguna”.

Además, comparó el rendimiento de Stroll con el de su compañero Fernando Alonso y fue contundente: “Sé que Aston Martin es muy sensible al respecto, pero es simple: sí, es un desastre. En alguna que otra carrera puede destacar, pero si es constantemente más lento que Fernando Alonso, que sin duda es un talento excepcional, pero que ya está al final de su carrera, quizá debería quitarse las gafas de color de rosa y afrontar la realidad. Creo que en este caso el orgullo paternal es mayor que la realidad, y hay que aceptarlo. Es su dinero y su equipo”.

lance stroll.jpg Lance Stroll, que este año tuvo un fuerte cruce con Franco Colapinto, fue duramente cuestionado por Ralf Schumacher. Shutterstock

El cruce con Franco Colapinto

La tensión entre Stroll y Colapinto comenzó en México, cuando el argentino no ocultó su enojo tras un incidente en pista: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo”.

La controversia se profundizó en Brasil, donde el canadiense chocó con Gabriel Bortoleto en la primera vuelta y volvió a quedar en el centro de las críticas. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, sostuvo Colapinto en declaraciones publicadas por Motorsports, que tuvieron fuerte repercusión en Europa.

El toque entre Lance Stroll y Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Brasil El toque entre Lance Stroll y Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Brasil

Consultado por esos dichos, Stroll respondió molesto: “Escuché sobre eso. No sé… tal vez está frustrado y enojado con la vida”, y agregó otra frase picante: “No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y con no estar donde quiere estar”.

Con el correr de las horas, Colapinto optó por bajar el tono y ofreció disculpas públicas: “Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”, cerró.