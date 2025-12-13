El posteo de Colapinto que confundió a sus fans y obligó a una rápida aclaración: "Se van a extrañar las..."

Franco Colapinto despidió la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un mensaje que generó revuelo entre sus seguidores y lo llevó a corregir el texto.

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un mensaje en redes sociales que, lejos de pasar desapercibido, generó confusión entre sus seguidores. El argentino, que continuará como piloto de Alpine en 2026, se despidió del calendario con una frase que sembró dudas y lo obligó a editar la publicación.

En su primer mensaje, el pilarense escribió: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. La referencia directa a su número desató una catarata de comentarios y preguntas por parte de los fans, que interpretaron que podría haber un cambio de dorsal para la próxima temporada.

“Cómo que vas a cambiar el 43”, fue una de las respuestas que se repitió en la publicación. La reacción fue inmediata y llevó a Colapinto a modificar el texto original para despejar cualquier tipo de especulación.

El posteo de Franco Colapinto para cerrar la temporada de la Fórmula 1 El posteo de Franco Colapinto para cerrar la temporada 2025 de la F1 Minutos después, el mensaje quedó reformulado: “Se van a extrañar las carreritas, pero de pronto volvemos”. Sin la mención al número, el piloto logró calmar las aguas y cerrar el año sin más interpretaciones cruzadas.

El 43 tiene un valor especial para Colapinto. Lo utiliza como homenaje a su padre, Aníbal, quien compitió en el Turismo Nacional con ese número por elección personal. En la F1, además, se trata de una rareza: antes de su llegada, habían pasado 41 años sin que alguien lo llevara en un monoplaza.