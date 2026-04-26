Clásico de Mendoza, fútbol y música del Víctor Legrotaglie y Hugo Cirilo Mémoli

Hablar de los jugadores más emblemáticos del clásico del fútbol de Mendoza es citar a Hugo Cirilo Mémoli (el Gringo) y a Víctor Legrotaglie (el Víctor) como los máximos exponentes de la mística de los equipos de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima .

Hugo Cirilo Mémoli (el gran capitán azul) y Víctor Antonio Legrotaglie (el maestro blanquinegro) no solo jugaron muchos clásicos, sino que personificaron una época de oro de la Liga Mendocina.

Ambos jugaron la gran mayoría de sus clásicos en el marco de la Liga Mendocina de Fútbol, que entre las décadas de 1960 y 1980 era una de las más fuertes y competitivas de Argentina.

Víctor Legrotaglie debutó en 1956 y tuvo varias etapas en el Lobo (su casa). Se estima que disputó más de 40 clásicos mendocinos oficiales a lo largo de sus casi 20 años de carrera intermitente en el club.

Hugo Cirilo Mémoli llegó a la Lepra a principios de los 70 y se mantuvo como el estandarte defensivo hasta los 80. Es uno de los jugadores con más presencias en la historia del club, superando también la barrera de los 30 a 35 clásicos jugados.

Lo más interesante es cuando Mémoli y Legrotaglie coincidieron en cancha. Lo más interesante es cuando Mémoli y Legrotaglie coincidieron en cancha.

Sus carreras tuvieron un solapamiento muy fuerte entre 1970 y 1974, años en los que los clásicos eran verdaderas batallas tácticas y técnicas.

El contraste de estilos ha sido un debate histórico que hasya hoy se mantiene. Es que era el choque ideal. El "Víctor" era el talento, el caño y el guante en el pie, mientras que el "Gringo" era la garra, el anticipo y el capitán que no dejaba pasar ni el aire.

Canción IA

En la sección "Estrenos musicales" del programa Bot y yo por MDZ Radio 105.5, el viernes último se presentó esta canción que habla de los jugadores en un díalogo imaginario para este clásico inusual en la primera división del fútbol de Argentina.

Juan B. Justo

Un dato curioso que refleja esta canción a modo de diálogo imaginario entre los jugadores en 2026 es que Víctor Legrotaglie tuvo un breve paso por el club Independiente Rivadavia en 1973 (jugó el Nacional para la Lepra), por lo que en esa etapa fueron compañeros de equipo, algo que para muchos puristas de ambos clubes todavía resulta una imagen de colección.

Y Mémoli también jugó para Gimnasia aunque de modo menos profesional y duradero.

Los ídolos, en consecuencia, vistieron la camiseta rival alguna vez en su carrera. Los ídolos, en consecuencia, vistieron la camiseta rival alguna vez en su carrera.

Víctor Legrotaglie

Víctor Legrotaglie

Víctor Legrotaglie marcó un total de 11 goles oficiales a Independiente Rivadavia vistiendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Este número lo posiciona como uno de los máximos artilleros del "Lobo" en la historia del Superclásico mendocino.

Como especialista en pelota parada, varios de esos goles, varios fueron de tiro libre, su marca registrada. De hecho, el "Víctor" terminó su carrera con 66 goles de tiro libre, una cifra que lo sitúa en el Olimpo mundial, peleando palmo a palmo con figuras como Messi, Pelé y Ronaldinho.

Más allá de los goles, el Víctor es recordado por su picardía. Se dice que en muchos clásicos su objetivo no era solo marcar, sino "humillar" futbolísticamente con lujos, lo que solía generar duelos memorables (y a veces bastante bruscos) con el "Gringo" Mémoli.

Hugo Cirilo Mémoli

Hugo Cirilo Mémoli

A pesar de ser el gran capitán y símbolo de Independiente Rivadavia, los goles de Hugo Cirilo Mémoli contra el "Lobo" son una rareza estadística, y hay una razón lógica para ello: el "Gringo" era un marcador central (o lateral derecho) de corte puramente defensivo.

No marcó en forma oficial contra el Lobo. Y mantuvo su duelo personal: justamente anular a Víctor Legrotaglie.

Y si bien no era goleador, Mémoli tiene una estadística muy particular en su carrera: hizo más goles en torneos nacionales que en la liga local.

En los antiguos Torneos Nacionales de AFA, Mémoli marcó un total de 3 goles con la camiseta de la Lepra (uno en 1973 y dos en 1982).

Incluso tiene un gol muy recordado a nivel nacional contra River Plate.