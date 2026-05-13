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Qué dice el pronóstico para este miércoles en Mendoza

La temperatura volverá a bajar en Mendoza este miércoles y la máxima apenas alcanzará los 21°, en una jornada con nubosidad leve.

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Mendoza tendrá este miércoles una jornada más fresca, con una máxima de 21° y cielo algo nublado.

Mendoza tendrá este miércoles una jornada más fresca, con una máxima de 21° y cielo algo nublado.

Santiago Tagua/MDZ

Mendoza tendrá este miércoles una mañana fría y una tarde con temperaturas más bajas que las del martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura y condiciones estables.

La máxima será de 21° y la mínima de 6°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin grandes cambios en alta montaña.

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El miércoles seguirá en Mendoza con viento leve del noreste y condiciones estables en gran parte de la provincia.

El miércoles seguirá en Mendoza con viento leve del noreste y condiciones estables en gran parte de la provincia.

Pronóstico extendido para Mendoza

En el adelanto para los próximos días, el jueves seguirá la baja térmica en Mendoza, con una máxima de 19° y una mínima de 7°, en otra jornada algo nublada y con vientos leves del sudeste. El viernes, en cambio, volverá a aparecer un leve repunte, con 22° de máxima y 7° de mínima, además de nubosidad variable y desmejorando en cordillera.

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