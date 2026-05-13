Qué dice el pronóstico para este miércoles en Mendoza

La temperatura volverá a bajar en Mendoza este miércoles y la máxima apenas alcanzará los 21°, en una jornada con nubosidad leve.

Mendoza tendrá este miércoles una jornada más fresca, con una máxima de 21° y cielo algo nublado.

Mendoza tendrá este miércoles una mañana fría y una tarde con temperaturas más bajas que las del martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura y condiciones estables.

La máxima será de 21° y la mínima de 6°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin grandes cambios en alta montaña.

otoño en mendoza (1).JPG El miércoles seguirá en Mendoza con viento leve del noreste y condiciones estables en gran parte de la provincia. Pachy Reynoso / MDZ