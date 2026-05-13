Qué dice el pronóstico para este miércoles en Mendoza
La temperatura volverá a bajar en Mendoza este miércoles y la máxima apenas alcanzará los 21°, en una jornada con nubosidad leve.
Mendoza tendrá este miércoles una mañana fría y una tarde con temperaturas más bajas que las del martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura y condiciones estables.
La máxima será de 21° y la mínima de 6°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin grandes cambios en alta montaña.
Pronóstico extendido para Mendoza
En el adelanto para los próximos días, el jueves seguirá la baja térmica en Mendoza, con una máxima de 19° y una mínima de 7°, en otra jornada algo nublada y con vientos leves del sudeste. El viernes, en cambio, volverá a aparecer un leve repunte, con 22° de máxima y 7° de mínima, además de nubosidad variable y desmejorando en cordillera.