El mal tiempo no se va de Buenos Aires: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA

Después de un lunes pasado por agua, en Buenos Aires no hay señales de alivio inmediato. El cielo seguirá cargado y el paraguas, al menos por ahora, va a seguir siendo parte de la rutina. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su previsión para el Área Metropolitana de Buenos Aires y el panorama no cambia demasiado en el arranque de la semana.

Todavía quedan jornadas con lluvias , momentos de viento fuerte y una sensación persistente de tiempo incómodo. La mejora más clara, en principio, recién aparece hacia el jueves.

Hoy se perfila como uno de esos días largos, de clima cambiante, en los que cuesta confiarse. Ya desde la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40%, y una temperatura cerca de los 19 grados. Pero el tramo más complicado llegaría más tarde. Durante la tarde aumentarían los chaparrones y también la chance de precipitaciones, que subiría a un rango de 40 a 70%. La máxima, de todos modos, se movería alrededor de los 21°C.

A la noche el tiempo seguiría inestable. No se espera un corte definitivo, sino una continuidad de chaparrones algo más débiles, otra vez con probabilidades de entre 10 y 40%. En paralelo, el viento del sur se va a hacer sentir durante toda la jornada. El SMN prevé velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que hacia el cierre del día podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. No será una jornada extrema, pero sí bastante incómoda para moverse por la ciudad y el conurbano.

El miércoles empezaría todavía con restos de esa inestabilidad . Durante la madrugada se esperan lluvias con probabilidad moderada, entre 10 y 40%, y una temperatura cercana a los 17 grados. En esas primeras horas también seguirían las ráfagas intensas, que otra vez podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h.

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Con el correr del día, sin embargo, el panorama mostraría una mejora gradual. A la mañana el cielo seguirirá mayormente nublado, pero con una chance muy baja de lluvias, apenas de 0 a 10%. La tarde podría traer algún chaparrón aislado, aunque ya en un contexto menos hostil y con una temperatura más templada, de hasta 22 grados. Para la noche, el pronóstico ya marca cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, con una mínima de 16°C. El viento continuará soplando desde el sur, aunque cada vez con menos fuerza.

El jueves aparece como el quiebre

Recién el jueves se ve una salida más firme de este tramo de mal tiempo. No se esperan lluvias y las condiciones generales serían bastante más estables en el AMBA. La mañana arrancaría con cielo mayormente nublado y unos 16 grados, mientras que por la tarde seguiría la nubosidad, pero ya sin amenaza de precipitaciones. La máxima rondaría los 21°C.

A la noche tampoco habría demasiadas sorpresas: cielo nublado, unos 17 grados y viento sur, aunque mucho más calmo, leve a moderado y sin ráfagas relevantes. No será todavía un día plenamente despejado, pero sí uno bastante más tranquilo. Después de varias jornadas grises y húmedas, el jueves aparece como el momento en que Buenos Aires empezaría, de a poco, a dejar atrás la inestabilidad.

Por ahora, la idea de una mejora rápida queda descartada. El pronóstico extiende el mal tiempo al menos hasta mitad de semana y obliga a seguir de cerca la evolución del cielo en cada jornada. En otras palabras, en Buenos Aires la lluvia no dijo su última palabra. El cambio llegará, sí, pero no antes de varios días todavía atravesados por nubes, chaparrones y viento.