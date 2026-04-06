Nuevo espacio verde en Buenos Aires: la reforma de otro viejo parque ferroviario porteño

La Ciudad de Buenos Aires avanzará con la creación de un nuevo parque en Villa Urquiza sobre un antiguo terreno ferroviario. La intervención contempla más de 5.900 m² de espacio verde y mejoras en accesibilidad, iluminación y entorno urbano.

La iniciativa forma parte de una política de ampliación de espacios verdes en Buenos Aires y apunta a transformar un área actualmente desaprovechada en un lugar de uso público. El proyecto beneficiará de manera directa a más de 50 mil vecinos y visitantes, en una zona caracterizada por una alta circulación de transporte público.

“Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes cerca de sus casas”, afirmó Ignacio Baistrocchi, quien destacó la recuperación del predio para el disfrute al aire libre. Según indicó, el nuevo parque permitirá incorporar más verde en un sector urbano estratégico.

El espacio estará delimitado por la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte. En total, la intervención abarcará más de 9.700 m², incluyendo tanto el parque como mejoras en su entorno inmediato.

El proyecto prioriza la incorporación de superficie verde mediante la plantación de nuevos árboles y la preservación del arbolado existente. Además, busca integrarse con la Plaza Casal para generar continuidad y consolidar un corredor verde dentro del barrio.

Entre las obras previstas se encuentra la demolición de estructuras de hormigón ubicadas en la esquina de Roosevelt y Triunvirato, así como la instalación de nuevas farolas peatonales. Estas mejoras apuntan a reforzar la seguridad y optimizar las condiciones de circulación en la zona.

parque ferroviario villa urquiza proyecto Las obras dejarán un nuevo espacio verde para que los vecinos puedan disfrutar.

El parque también estará conectado con los principales nodos de transporte cercanos. Se proyectan accesos peatonales que vincularán el nuevo espacio con la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B y con la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre, integrándolo plenamente a la trama urbana.

Equipamiento y participación vecinal

El nuevo espacio incluirá sectores destinados a actividades culturales y ferias barriales, junto con mobiliario urbano como bancos y cestos de residuos. También se incorporarán postas aeróbicas, áreas de sombra y un sistema de drenaje urbano para facilitar la absorción del agua de lluvia.

Un aspecto destacado del desarrollo es la participación ciudadana. Según se informó, se realizaron tres encuentros con vecinos de la comuna, cuyos aportes fueron incorporados al diseño final del parque. Esta instancia permitió ajustar el proyecto a las necesidades del entorno barrial.

parque ferroviario villa urquiza 2 El predio se encontraba abandonado en la zona de la estación Villa Urquiza.

Cabe señalar que semanas atrás el predio fue intervenido tras el desalojo de canchas de fútbol que operaban con concesión vencida, lo que permitió avanzar con la planificación del nuevo espacio público.

Expansión de espacios verdes en Buenos Aires

La obra en Villa Urquiza se suma a otras iniciativas recientes impulsadas por Buenos Aires para ampliar la red de espacios verdes. Entre ellas se encuentra la construcción de la Plaza Mercado de Pulgas, ubicada entre Colegiales y Palermo, que añadirá 2.101 m² de superficie verde y beneficiará a más de 70.000 vecinos.

Asimismo, el año pasado se inauguró la primera plaza en Villa Santa Rita, un espacio de 1.725 m² que respondió a una demanda vecinal de más de 40 años. Esta intervención incorporó patios de juego, áreas de permanencia y nuevo arbolado.

De acuerdo con lo informado, Buenos Aires continuará desarrollando nuevos parques, plazas y plazoletas en distintos barrios durante este año, con el objetivo de mejorar el acceso a espacios públicos de calidad.