El pueblo de Buenos Aires donde el tren y el vino armaron una escapada distinta

Altamira es un pueblo bonaerense que mezcla estación ferroviaria, bodegones y viñedos en una escapada rural cada vez más visible cerca de Mercedes.

Altamira conserva una escena rural marcada por la estación ferroviaria y por una escala de pueblo que todavía resiste al apuro.

Hay lugares del interior bonaerense que no entran por una gran atracción aislada, sino por el conjunto. En Altamira, el primer impacto lo dan la escala pequeña, la vieja traza ferroviaria y esa calma de pueblo que todavía se sostiene entre calles tranquilas y un paisaje de campo.

Ubicado en el partido de Mercedes, Altamira forma parte del programa de Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Ese reconocimiento terminó de empujar a una localidad que ya tenía identidad propia, muy ligada a la estación de trenes y a una vida rural que nunca perdió del todo su ritmo original.

Buena parte del perfil del pueblo pasa justamente por su costado ferroviario. La estación de Altamira sigue siendo uno de los puntos más representativos del lugar y, en los últimos años, su puesta en valor volvió a reforzar la relación entre la localidad, el tren y la memoria de una forma de viajar que sigue pesando en la identidad local.

image En Altamira, los viñedos sumaron una nueva identidad a un pueblo históricamente ligado al tren y al campo. Daniel Davidson/ Google Maps Pero Altamira ya no se explica solo por las vías. En el pueblo también creció una propuesta asociada al vino, con viñedos y bodegas que le dieron una vuelta distinta a la escapada rural. En esa zona se desarrollan paseos por fincas, recorridos entre vides y degustaciones, un rasgo poco habitual para un destino tan cercano al corredor tradicional del campo bonaerense.

A esa combinación se suman los bodegones, la gastronomía y los espacios culturales montados alrededor de la antigua estación. Ahí aparece uno de los puntos más interesantes de Altamira: no es un pueblo que viva solo de la nostalgia, sino un lugar que fue sumando propuestas nuevas sin romper del todo con su aire de siempre.