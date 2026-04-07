El pueblo de Buenos Aires donde el tren y el vino armaron una escapada distinta
Altamira es un pueblo bonaerense que mezcla estación ferroviaria, bodegones y viñedos en una escapada rural cada vez más visible cerca de Mercedes.
Hay lugares del interior bonaerense que no entran por una gran atracción aislada, sino por el conjunto. En Altamira, el primer impacto lo dan la escala pequeña, la vieja traza ferroviaria y esa calma de pueblo que todavía se sostiene entre calles tranquilas y un paisaje de campo.
Ubicado en el partido de Mercedes, Altamira forma parte del programa de Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Ese reconocimiento terminó de empujar a una localidad que ya tenía identidad propia, muy ligada a la estación de trenes y a una vida rural que nunca perdió del todo su ritmo original.
Buena parte del perfil del pueblo pasa justamente por su costado ferroviario. La estación de Altamira sigue siendo uno de los puntos más representativos del lugar y, en los últimos años, su puesta en valor volvió a reforzar la relación entre la localidad, el tren y la memoria de una forma de viajar que sigue pesando en la identidad local.
Pero Altamira ya no se explica solo por las vías. En el pueblo también creció una propuesta asociada al vino, con viñedos y bodegas que le dieron una vuelta distinta a la escapada rural. En esa zona se desarrollan paseos por fincas, recorridos entre vides y degustaciones, un rasgo poco habitual para un destino tan cercano al corredor tradicional del campo bonaerense.
A esa combinación se suman los bodegones, la gastronomía y los espacios culturales montados alrededor de la antigua estación. Ahí aparece uno de los puntos más interesantes de Altamira: no es un pueblo que viva solo de la nostalgia, sino un lugar que fue sumando propuestas nuevas sin romper del todo con su aire de siempre.
El movimiento turístico también se ve en sus celebraciones y encuentros comunitarios. En los aniversarios recientes de la localidad hubo ferias, artesanías, gastronomía y actividades camperas, una escena que ayuda a entender cómo el pueblo fue transformando su historia rural en una forma actual de mostrarse.
Por eso Altamira funciona bien como escapada corta. Entre estación, viñedos, bodegones y vida de pueblo, este rincón de Buenos Aires ofrece una experiencia bastante más rica de lo que su tamaño hace suponer, y encuentra justamente en esa mezcla su diferencia más clara.