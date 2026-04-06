Mudanza de Mendoza a Buenos Aires: cuánto cuesta y qué opción conviene más

Decir " mudanza " ya alcanza para alterar a cualquiera. Pero cuando el traslado no es a unas cuadras ni a otro barrio, sino de una provincia a otra, el asunto cambia de escala. Ahí ya no se trata solo de cajas, muebles y valijas: también aparecen los números, la logística, los tiempos y una pregunta que se vuelve inevitable.

Cuánto cuesta, de verdad, llevar una vida entera de Mendoza a Buenos Aires . Con esa inquietud como punto de partida, un periodista de MDZ salió a averiguar qué opciones existen hoy para hacer una mudanza larga y cuánto pide el mercado por ese servicio.

Lo primero que apareció fue un dato contundente: mudarse entre provincias puede costar muchísimo más de lo que muchos imaginan. En el relevamiento surgieron alternativas muy distintas entre sí, tanto por el tipo de servicio como por el precio final. En varios casos, los presupuestos superaban largamente el millón de pesos, incluso cuando no incluían asistencia completa.

Entre las opciones consultadas apareció un servicio premium que ofrece algo parecido a una mudanza “llave en mano”. Un equipo completo se encarga de embalar, guardar, proteger y trasladar cada pertenencia para que llegue en las mismas condiciones en las que salió. Es, claro, la versión más cómoda del proceso. También la más cara: el presupuesto recibido fue de 9 millones de pesos.

En el otro extremo, uno de los valores más bajos relevados rondaba el millón de pesos. Pero había una diferencia importante: no incluía ayudantes. El servicio era únicamente puerta a puerta, con el traslado de los muebles, sin personal para bajarlos ni subirlos. En una mudanza entre edificios, ese detalle no es menor. Si el origen y el destino están en departamentos, las pertenencias deben llegar hasta planta baja por cuenta propia antes de ser cargadas en el camión.

Compartido o exclusivo: otra decisión clave

Además de esas dos puntas, aparecieron otras opciones intermedias. Una de las empresas ofreció dos variantes: mudanza compartida por $2.100.000, es decir, el camión viajando con muebles de otras personas, o mudanza exclusiva por $3.600.000. Otra firma cotizó un servicio exclusivo en $2.650.000, mientras que una más pasó un valor de $2.800.000 también bajo modalidad puerta a puerta.

Ahí surge otra variable importante para quien está por mudarse: elegir entre compartir espacio de carga o contratar un traslado exclusivo. La primera alternativa suele abaratar costos, aunque también puede implicar tiempos menos flexibles o un esquema más condicionado por otras entregas. La segunda promete más comodidad y control, pero a un precio bastante más alto. En todos los casos, la distancia entre Mendoza y Buenos Aires hace que el presupuesto se dispare con facilidad.

La recomendación que cambió el panorama

En medio de esas cotizaciones elevadas, apareció una alternativa que llegó por recomendación. Y terminó siendo la elegida. A través del boca en boca, MDZ pidió presupuesto a Andesmar Cargas, una empresa que trabaja con una lógica algo distinta a la de una mudanza tradicional. Para cotizar, solicitaron el detalle exacto de los muebles o bultos a trasladar, junto con la medida del objeto más grande.

Andesmar carga El presupuesto que envió Andesmar Cargas por WhatsApp. Andesmar

La consulta se hizo sobre una carga de 22 bultos. En esa lista había sillas, mesas, sillones, somier, lavarropas, bicicleta, Smart TV, cajas con ropa y otros objetos personales. También pidieron informar el valor declarado de toda la carga, que en este caso fue estimado en 2,5 millones de pesos. Con esos datos, la empresa ofreció dos presupuestos: uno puerta a puerta por $665.739,35 y otro llevando los muebles a sucursal y retirándolos en destino por $595.576,41.

La opción elegida y el resultado final

Finalmente, se optó por el servicio puerta a puerta. La elección no solo implicaba un ahorro muy importante frente al resto de los presupuestos relevados, sino también cierta tranquilidad por el tipo de seguimiento ofrecido. Según pudo comprobar MDZ, en tres días hábiles todos los muebles llegaron a destino sin inconvenientes.

mudanza mza a bs as Foto que enviaron desde Andesmar Cargas para informar que todos los bultos de la mudanza habían llegado en perfectas condiciones. Andesmar

Hubo además un detalle que sumó confianza durante el proceso: desde la empresa enviaron fotos de la carga cuando arribó a la sucursal de Buenos Aires, para mostrar el estado en que habían llegado los bultos antes de la entrega final. También informaron con anticipación el día y el horario estimado de arribo. Eso, en una mudanza larga, vale más de lo que parece. No solo porque permite organizar la recepción, sino porque baja la ansiedad de quien espera que sus cosas lleguen sanas y salvas.

Lo que deja una mudanza larga

La experiencia muestra algo bastante claro: mudarse de Mendoza a Buenos Aires puede costar desde menos de $600.000 hasta varios millones, según el tipo de servicio que se elija. Embalaje, ayudantes, modalidad exclusiva, seguros, seguimiento y logística de entrega hacen una diferencia enorme en el precio final.

Pero también deja otra enseñanza. A veces, la opción más cara no es necesariamente la mejor, y la más barata no siempre conviene si obliga a resolver demasiadas cosas por cuenta propia. Comparar, pedir varios presupuestos, entender bien qué incluye cada uno y consultar referencias puede evitar dolores de cabeza. Porque una mudanza siempre estresa. Pero cuando además hay cientos de kilómetros de por medio, tomar una buena decisión también es una forma de empezar mejor.