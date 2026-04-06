El boom de la merienda en Buenos Aires: las 3 mejores opciones para merendar, según Ximena Sáenz

Los argentinos sabemos muy bien cómo hacer de la comida un buen ritual. Ya sea en un domingo de asado, saliendo a cenar o tomando mates en cualquier momento del día, mantenemos viva la costumbre argentina de llevar a cabo un ritual social alrededor de cada comida, uniendo los sabores tradicionales con una rica bebida y, por supuesto, con la compañía de las personas que queremos -sean familia, amigos, pareja, y hasta compañeros de trabajo.

Pero el almuerzo, la cena, el desayuno y el mate- presente para acompañarnos tanto por las mañanas como por las tardes- ya no son las únicas opciones para disfrutar de un buen ritual argentino . Es que, en los últimos años, en varios puntos del país empezó a ganarse un lugar la merienda , ese momento que suele darse entre las 16 y 20, para “tirar” entre el almuerzo y la cena.

Para muchos, la merienda aparecía en casa, al regreso de la escuela, luego de tirar la mochila al sillón y sacarse el uniforme para vestirnos lo más cómodos posibles. La merienda podía ser la leche chocolatada o el mate cocido, acompañado por galletitas, que tomábamos mientras mirábamos lo que pasaban en la tele por las tardes, que solía ser nuestra telenovela favorita.

Para otros, la merienda era -y aún es- ese momento de “bajar” después de un largo día de compromisos, trabajo y estudio, con ricos mates y un par de facturas, y así la espera para la cena se vuelve más llevadera -y sabrosa-.

En la merienda, lo dulce suele ganar terreno frente a lo salado, junto a un café u otras infusiones. Pero, lo cierto es que, actualmente, hay propuestas para todos los gustos.

Desde el fin de la pandemia, cada vez son más los que prefieren ir a merendar, compartir ese momento del día, también, fuera de casa, en lugar de salir a cenar. Se trata de un momento que, sin dudas, “se sumó a la lista para salir a comer”, según indicó la prestigiosa chef Ximena Sáenz a MDZ, en el marco de la presentación de su nuevo programa “Meriendas de Buenos Aires”.

Por qué la merienda se convirtió en una costumbre porteña

Casi en cada cuadra de cada barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos encontrar una cafetería, una confitería, un restaurante y/o un hotel, donde se puede merendar. Es que, es parte de la idiosincrasia porteña sentarse a tomar un buen café, solo o acompañado, disfrutando los sabores que tienen para ofrecernos fuera de casa, en un ambiente acogedor donde, además, se puede socializar y “pausar” el tiempo y las obligaciones.

Fabio Mandia y Ximena Sáenz El pastelero de Casa Cavia, Fabio Mandia, junto a Ximena Sáenz. Gentileza elGourmet

En ese contexto, el equipo de Verónica Rondinoni, productora de elGourmet, supo identificar que la merienda ya se instaló como un momento más “a la lista de momentos para salir a comer” en la Ciudad y que, poco a poco, se va extendiendo a otras partes del país. Por ello, decidieron crear el programa Meriendas de Buenos Aires, conducido por la reconocida chef Ximena Sáenz, donde “la pastelería artesanal, cafés emblemáticos y nuevas propuestas gastronómicas se combinan en un viaje que celebra una de las costumbres más características de la ciudad”.

En diálogo con MDZ, Ximena reflexionó sobre los motivos por los cuales la merienda comenzó a instalarse como una costumbre más para salir en la Ciudad. “Creo que tiene que ver con la situación económica, ya que, por ahí, salir a merendar es mucho más accesible que salir a cenar o salir a almorzar afuera. Entonces, la gente empezó a ir a merendar, a compartir con amigos”, sugirió la dueña de Casa Sáenz.

“Por otro lado, Argentina es un lugar donde se come muy tarde, entonces la hora de la merienda es importante, porque si no entre el almuerzo y la cena pasan un montón de horas y no llegamos bien”, expresó Sáenz, y agregó: “Nos dimos cuenta de que es un país donde se merienda mucho, donde la gente tiene la costumbre de tomar la leche, tomar el té, merendar o como quieras llamarlo, a diferencia de otros países donde se cena a las 5:30 o 6 de la tarde, por lo que no les hace falta esa comida”.

Ximena Sáenz, Meriendas de Buenos Aires, elGourmet Ximena Sáenz, sosteniendo la famosa torta Bruce de Casa Cavia. Gentileza elGourmet

En lo personal, Ximena contó que siempre tuvo “muy asociada a la merienda con la infancia; para mí es una palabra muy de esa etapa. Me recuerda a la hora de volver del cole, comer algo y mirar la tele”.

Enseguida, la chef, que supo ser conductora de Cocineros Argentinos reconoció que, con los años, las cafeterías comenzaron a identificar ese momento y, así, ampliar sus propuestas. “Cuando era chica, no había tanto. Había panaderías donde vos ibas a comprar algo para comer en tu casa, pero no había tanto lugar donde tomar un cafecito o donde probar pastelería de calidad. Entonces, creo que todo eso también habilitó esto de las meriendas”, señaló.

Asimismo, Ximena advirtió que “hay una nueva generación que resignifica totalmente este momento (la merienda) y que le da mucho valor a la calidad de los productos”. “Siento que es una nueva generación a la que no le da lo mismo comer cualquier medialuna; quieren comer una medialuna que tenga buenos productos y que esté bien hecha”, precisó.

“Veo mucho a chicos de 16 o 17 años que se juntan a merendar; por ahí no van a cenar a un lugar porque les queda grande eso, pero se juntan a merendar. Me parece re lindo retratar y mostrar las meriendas”, agregó Ximena, sobre lo que la atrajo de mostrar las Meriendas de Buenos Aires.

4 opciones para salir a merendar en Buenos Aires (para todos los bolsillos)

Sin dudas, en Buenos Aires reinan las propuestas para todos los gustos y todos los bolsillos. Tal como lo reconoció la chef, “cada vez hay más propuestas de merienda en distintos lugares, desde hoteles hasta pastelerías o restaurantes que tienen su propia merienda”. Por ello, a continuación, compartimos 3 opciones muy distintas -pero todas, de calidad- para merendar en la Ciudad.

La Kitchen

La Kitchen es el café de especialidad, con pastelería de la buena, preferido de Xime Sáenz. “Es un lugar mucho más rupturista de gente muy joven, con un ambiente distinto y relajado. Me gusta mucho la pastelería que ofrecen”, confesó la chef a MDZ.

Ximena Sáenz, Meriendas de Buenos Aires, elGourmet Ximena Sáenz en La Kitchen (Roseti 136, Villa Ortúzar). Gentileza elGourmet

En su sitio oficial cuentan que La Kitchen nació en Nueva York en el 2014. Famosos por sus rolls de canela y marquise con dulce de leche casero y merengue italiano -bien argento), así como por la carrot cake, rápidamente comenzaron a crecer, hasta establecerse en tres sucursales de la Ciudad de Buenos Aires, donde abren todos los días de 9 a 20 hs.

“Usamos siempre la mejor materia prima disponible, nuestras harinas son orgánicas al igual que gran parte de nuestras frutas, usamos huevos libres de jaula y tenemos uno de los mejores cafés tostados en Buenos Aires. Hacemos todo artesanalamente y con muchísima dedicación. Con esta misma premisa atendíamos a los más lindos cafés de especialidad y ahora los atendemos a ustedes”, se puede leer el mensaje de Sofi, fundadora de La Kitchen, en el sitio oficial.

Dónde queda La Kitchen:

Roseti 1360, Villa Ortúzar

Av. Costanera 2851, Belgrano

Núñez 3400, Saavedra

Casa Cavia

Casa Cavia es uno de los restaurantes más elegantes de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia carta para disfrutar todo el día en el icónico jardín de Palermo Chico. Su merienda también forma parte del ciclo Meriendas de Buenos Aires de elGourmet. Como si fuera poco, fue uno de los sitios recomendados por la Guía Michelín de 2024 y 2025.

Torta Bruce, Casa Cavia Torta Bruce, el predilecto de Casa Cavia (Cavia 2985, Palermo, CABA). Agustina Castro/ MDZ

El menú -elegido por el chef Ejecutivo, Félix Babini- “nace de los productos de estación y de la huerta propia que la casa tiene en el barrio de Saavedra”. “Se trata de una propuesta sensible al entorno y en permanente evolución, donde técnica y producto conviven de manera natural”, se lee en el sitio oficial.

Ahora bien, para la merienda, Casa Cavia ofrece “diferentes opciones de tés en hebras de Tealosophy, junto a los infaltables scones, que llegan a la mesa acompañados de queso crema, mermelada casera y, para añadir un toque argentino, dulce de leche”. Sin dudas, lo más pedido de la casa es la famosa torta Bruce, famosa por la película de Matilda, en la que el chocolate y el helado de dulce de leche casero se fusionan para deleitar el paladar de los comensales.

Dónde queda Casa Cavia

Cavia 2985, Palermo

Alvear Palace Hotel

En el corazón de Recoleta, se encuentra el elegante y lujoso Hotel Alvear, donde la propuesta para merendar es conocida como el Alvear Afternoon Tea de la mano de L' Orangerie Alvear Palace Hotel. Para Ximena, esta es una opción “señorial y un clásico”.

L'Orangerie, Alvear Afternoon Tea La torre con opciones dulces y saladas en el Alvear Afternoon Tea. Agustina Castro/ MDZ

“Un lugar único para vivir una tarde especial y saborear nuestra exquisita pâtisserie junto con una selecta carta de tés”, se puede leer en su sitio oficial.

Todo lo que incluye la merienda por persona:

Selección de tés

Selección de mini chips y finger sandwiches

Mini pâtisserie y un mini gâteau a elección

Scons con mermeladas naturales de El Bolsón y queso blanco

Una copa de espumante de la bodega del mes

A tener en cuenta:

Válido de miércoles a sábado de 17 a 19 h.

No aplica para fechas especiales (consultar). Requiere reserva previa.

Precio: $74.00

Alvear Afternoon Tea, Meriendas de Buenos Aires Alvear Afternoon Tean ofrece un mini gâteau a elección. Agustina Castro/ MDZ

Dónde queda

Av. Alvear 1891, Recoleta

Mirá el video: así es el Alvear Afternoon Tea

Así es el Alvear Afternoon Tea

El Progreso

Por último, Ximena Sáenz recomendó la propuesta de El Progreso, “donde hay una merienda libre por 20.000 pesos”. Famoso por ser uno de los bodegones porteños más populares, con parrilla libre y asado bien argentino, además, El Progreso ofrece meriendas buffet, con mucha variedad de cosas dulces y saladas a un precio accesible.

Dónde queda:

Sarmiento 1334, en el barrio de San Nicolás

Cuáles son los imprescindibles de Ximena Sáenz para una merienda perfecta

Ante la pregunta de MDZ, Ximena aseguró que, para ella, una merienda perfecta debe tener “algo dulce, algo salado, una bebida caliente y una bebida fría”. “Después, a eso se le puede agregar un montón de cosas. Si yo hago una merienda en casa también le agregaría fruta porque me gusta que haya algo fresco”, reveló la comunicadora.

Cuándo y dónde ver Meriendas de Buenos Aires

La serie Meriendas de Buenos Aires se estrena el martes 7 de abril a las 18:00 (Argentina) y 16:30 (México) por la señal elGourmet.

Asimismo, el programa, conducido por Ximena Sáenz, tendrá repeticiones los días sábados a las 16:30 (Argentina) y 14:00 (México).