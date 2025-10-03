Eligieron el afiche de la Fiesta de la Vendimia 2026: ¿te gustó?

En total se presentaron 37 propuestas en el concurso del afiche de la Fiesta de la Vendimia 2026. Los ganadores son de Tunuyán.

Mendoza ya tiene afiche para promocionar la Fiesta de la Vendimia 2026. Se trata de tres tunuyaninos que se llevaron el premio de $6 millones. La imagen tiene una importancia especial porque en 2026 se cumplen 90 años de la fiesta máxima de los mendocinos.

El concurso del afiche de la Fiesta de la Vendimia A partir del concurso lanzado por el Gobierno de Mendoza para elegir el diseño del Sistema de Identidad y Comunicación Visual que promocionará la Fiesta de la Vendimia 2026 – 90 aniversario y el Calendario Vendimia, el jurado eligió a Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, cuya propuesta participó con el seudónimo Mate.

El viernes 3 de octubre, el jurado evaluó los trabajos presentados y eligió, por mayoría, la propuesta ganadora del concurso, que será responsable de comunicar y publicitar a la fiesta más importante de Mendoza en el país y en el mundo. Por eso, el premio al ganador es de $6.000.000.

El jurado estuvo integrado por Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura:. Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale. Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo: Verónica Carbone. Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi. Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro. Representante por la Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini. Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás. Representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza): Susana Cabrera. Representante de Emetur: Luis Serrano. Y veedor con voz, pero sin voto, designado por la Subsecretaría: Walter Gazzo.

También estuvo presente la escribana auxiliar de Gobierno de la provincia de Mendoza, María Viviana Bruno.