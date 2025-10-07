Se conoció la autopsia al cadáver de Diana Mendieta, la joven asesinada en Entre Ríos: cómo murió

La joven de 22 años fue encontrada sin vida este martes en un aljibe en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, y a partir de la autopsia, se determinó que murió de un disparo.

A partir de la autopsia, los médicos forenses confirmaron que la joven de Entre Ríos falleció por una herida de arma de fuego.

La localidad de Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que había desaparecido el pasado viernes y que este martes fue encontrada enterrada en un aljibe en una zona rural. La autopsia confirmó que murió por una herida de bala.

La causa de muerte fue confirmada por una de las fiscales a cargo del caso, Emilce Reynoso, quien reveló la información a partir de los resultados preliminares de la autopsia.

Además, la fiscal a cargo de esclarecer el femicidio explicó que la víctima fue hallada vestida en un pozo de unos 10 metros de profundidad, y que presentaba una herida de bala.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo de la joven Daiana Mendieta fue encontrada en un camino rural, cerca de la localidad de Gobernador Mansilla. El cuerpo estaba enterrado a unos 500 metros del camino principal.

La joven había desaparecido el viernes y, tras tres días de una intensa búsqueda en la que participaron más de 130 personas entre distintos efectivos, Mendieta fue hallada tres días después.