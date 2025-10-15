Un impactante accidente en Guaymallén terminó con un auto volcado y tres niños heridos

Tres niños y una mujer mayor de edad resultaron heridos en un aparatoso accidente en Guaymallén. Dos personas fueron hospitalizadas.

Un accidente entre de dos autos terminó con un vuelco y varias personas heridas, entre ellos tres niños que presentaron politraumatismos a raíz del choque. El impacto se dio en el cruce de una transitada vía de Guaymallén.

Sobre las 13.30, un Fiat Palio y una Renault Kangoo chocaron en la intersección de las calles Mariano Moreno y Soler, dentro del barrio Don Bosco. El utilitario se llevó la peor parte del siniestro y terminó completamente recostado de un costado.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 3.39.11 PM Tres niños heridos Aunque los conductores de ambos vehículos salieron ilesos, quienes los acompañaban terminaron heridos. Una mujer, mayor de edad, debió ser trasladada al Hospital Central luego de ser diagnosticada con un politraumatismo leve.

Además, tres niños de entre 6 y 9 años sufrieron heridas similares, bajo el mismo diagnóstico. Sin embargo, mientras dos de estos no necesitaron ser atendidos en un nosocomio, el restante fue derivado al Hospital Notti.