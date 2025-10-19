San Martín de San Juan ganó y complicó al Tomba: cómo queda la tabla anual de cara al clásico

San Martín de San Juan derrotó a Independiente de Avellaneda 1 a 0 y se acercó al Tomba en la tabla anual. El próximo fin de semana, el clásico de Cuyo.

La definición por el descenso en la Primera División del fútbol argentino está al rojo vivo y uno de los protagonistas en la zona baja es, lamentablemente, Godoy Cruz Antonio Tomba. El Expreso, de un 2025 para el olvido, llega a la recta final del torneo complicadísimo.

El equipo que hoy dirige Walter Ribonetto no ha parado de dejar puntos en el camino y por eso compite mano a mano con los peores equipos del certamen por no perder la categoría: San Martín de San Juan y Aldosivi, que son los que en este momento estarían descendiendo, más Talleres de Córdoba, Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell's y Sarmiento de Junín.

Este domingo, justamente el Verdinegro consiguió un triunfazo ante Independiente de Avellaneda, en su casa, por 1 a 0, y quedó a un punto del Tomba en la anual, en la previa del Clásico de Cuyo que se disputará el fin de semana del 2 de noviembre (el próximo fin de semana no se juega por las Elecciones legislativas en la Argentina).

El Tomba perdió ante Lanús el pasado viernes 2 a 0 y no pudo alejarse de un San Martín que consiguió dos triunfos consecutivos (San Lorenzo e Independiente). El equipo de Ribonetto ha ganado 1 de los 13 encuentros que disputó en el Clausura y afrontará el clásico de Cuyo no sólo muy mal desde los números, sino también desde lo anímico. La racha de resultados negativos se suma a un momento de terror del equipo desde lo anímico y futbolístico.

Aldosivi de Mar del Plata es el peor equipo en la tabla de los promedios y en la anual. Es decir que, por reglamento, está perdiendo la categoría por los promedios y el penúltimo de la tabla anual, San Martín de San Juan, es el otro que se va.