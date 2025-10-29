Se conoció el árbitro del Clásico de Cuyo: quién dirige al Tomba ante los sanjuaninos

El próximo domingo 2 de noviembre a las 18.30, en el estadio Feliciano Gambarte , Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará a San Martín de San Juan en una nueva edición del Clásico de Cuyo , por la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera División y con el debut del Turco Omar Asad como DT .

El Expreso está obligado a ganar para no correr riesgo de descenso hasta el final del certamen, a falta de tres fechas para que culmine la fase inicial.

Este martes por la noche la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los cuerpos arbitrales para todos los encuentros de la jornada. En Godoy Cruz , hubo una especie de alivio tras una semana movida.

Es que, tras la polémica por las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo contra la AFA , y la posterior reacción de los dirigentes del ente madre del fútbol argentino, se esperaba lo peor. Es decir, temían que a Mendoza enviaran a uno de los árbitros más polémicos. Pero finalmente, fue asignado Andrés Gariano , de buena labor en los últimos encuentros que le tocó dirigir.

Andrés Gariano estará acompañado el domingo en el Gambarte por los siguientes jueces:

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Erik Grunmann

El árbitro, nacido en San Carlos de Bariloche hace 39 años, dirigió al Tomba en 8 ocasiones. Fueron 3 triunfos para Godoy Cruz, 3 derrotas y solo 2 empates. Mientras que a San Martín de San Juan lo dirigió en 9 oportunidades, con 3 triunfos, 1 igualdad y 5 caídas.

Esos 8 encuentros que dirigió al Tomba fueron en Primera División. Nunca expulsó a un jugador de Godoy Cruz y cobró un penal a favor ante Argentinos Juniors en agosto del 2024 y uno en contra, en el último partido que lo dirigió, ante Independiente en el 1 a 1 del 5 de octubre pasado, que Santiago Montiel cambió por gol para el Rojo.

De los 9 encuentros de San Martín que fue juez principal, 6 fueron en la Primera Nacional y tres en Primera. Tampoco le expulsó jugadores y sólo le cobró un penal a favor, ante Agropecuario en la temporada 2022.

El pasado viernes fue el árbitro de la semifinal de Copa Argentina en Córdoba, en la que Independiente Rivadavia venció a River Plate por penales.