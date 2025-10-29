Se conoció el árbitro del Clásico de Cuyo: quién dirige al Tomba ante los sanjuaninos
La Liga Profesional dio a conocer los jueces para los encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura. Cómo le fue al Tomba en los encuentros anteriores.
El próximo domingo 2 de noviembre a las 18.30, en el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará a San Martín de San Juan en una nueva edición del Clásico de Cuyo, por la fecha 14 del Torneo Clausura de Primera División y con el debut del Turco Omar Asad como DT.
El Expreso está obligado a ganar para no correr riesgo de descenso hasta el final del certamen, a falta de tres fechas para que culmine la fase inicial.
Este martes por la noche la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los cuerpos arbitrales para todos los encuentros de la jornada. En Godoy Cruz, hubo una especie de alivio tras una semana movida.
Es que, tras la polémica por las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo contra la AFA, y la posterior reacción de los dirigentes del ente madre del fútbol argentino, se esperaba lo peor. Es decir, temían que a Mendoza enviaran a uno de los árbitros más polémicos. Pero finalmente, fue asignado Andrés Gariano, de buena labor en los últimos encuentros que le tocó dirigir.
El equipo completo para el clásico y los datos del juez
Andrés Gariano estará acompañado el domingo en el Gambarte por los siguientes jueces:
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Erik Grunmann
El árbitro, nacido en San Carlos de Bariloche hace 39 años, dirigió al Tomba en 8 ocasiones. Fueron 3 triunfos para Godoy Cruz, 3 derrotas y solo 2 empates. Mientras que a San Martín de San Juan lo dirigió en 9 oportunidades, con 3 triunfos, 1 igualdad y 5 caídas.
Esos 8 encuentros que dirigió al Tomba fueron en Primera División. Nunca expulsó a un jugador de Godoy Cruz y cobró un penal a favor ante Argentinos Juniors en agosto del 2024 y uno en contra, en el último partido que lo dirigió, ante Independiente en el 1 a 1 del 5 de octubre pasado, que Santiago Montiel cambió por gol para el Rojo.
De los 9 encuentros de San Martín que fue juez principal, 6 fueron en la Primera Nacional y tres en Primera. Tampoco le expulsó jugadores y sólo le cobró un penal a favor, ante Agropecuario en la temporada 2022.
El pasado viernes fue el árbitro de la semifinal de Copa Argentina en Córdoba, en la que Independiente Rivadavia venció a River Plate por penales.