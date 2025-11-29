El hombre que dice tener magnetismo sigue generando polémica: "Levanto aluminio, bronce, hasta oro"

Luego de haber generado polémica en la jornada antivacunas realizada en el Congreso , José Daniel Fabián dio una entrevista este sábado y reiteró que su cuerpo comenzó a atraer metales tras recibir las dos dosis de AstraZeneca contra el COVID-19. En diálogo con Cadena 3 Rosario, sostuvo: “Levanto aluminio, bronce, hasta oro”.

El hombre le atribuye ese supuesto fenómeno a los efectos posteriores a la vacunación. Asegura que cuando se aplicó la primera dosis, sintió “dureza en el pecho y en el brazo”. No obstante, asegura que el magnetismo lo notó después de la segunda dosis.

“Me acosté temprano y al día siguiente, cuando me levanté, movía la cabeza y del cuello para abajo quedé inmóvil. Estuve así tres o cuatro horas sin poder moverme”, relató. Dijo no tener antecedentes de salud y que en ese momento se encontraba solo.

Según su testimonio, buscó asistencia en distintos centros médicos, pero no obtuvo explicaciones. “Me decían ‘andá tranquilo, es normal’. ¿Cómo va a ser normal? Nunca tuve nada”, cuestionó. También denunció un supuesto abandono de persona tras no lograr acceder a estudios más profundos: “Los médicos me dieron la espalda”.

Fabián asegura que fue su propia familia quien notó que objetos metálicos se quedaban adheridos a su piel. “Mi nuera vio en internet que en otros países se pegaban cuchillas o celulares. Probamos y ahí me enteré. Yo no sabía”, señaló.

Además, afirmó que su malestar empeora con los cambios de clima: “Cuando hay tormenta, siento una presión en la cabeza imposible de explicar”.

“No soy antivacunas, solo quiero saber qué me pasa”, aseguró Fabián. Además, reveló: “Yo tengo todas las vacunas, mis hijos también. Pero antes del COVID tenía una vida normal. Después, todo cambió”.

Expresó que su único objetivo es acceder a estudios médicos completos que permitan aclarar su situación: “Solo quiero saber qué tengo, porque así no estoy bien”.

Su exposición generó debate en el Congreso y reavivó discusiones públicas en torno a efectos adversos y reclamos individuales tras la vacunación.