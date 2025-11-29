El hombre que dice tener magnetismo sigue generando polémica: "Levanto aluminio, bronce, hasta oro"
El hombre que dice tener magnetismo volvió a generar polémica luego de la jornada antivacunas realizada esta semana en el Congreso.
Luego de haber generado polémica en la jornada antivacunas realizada en el Congreso, José Daniel Fabián dio una entrevista este sábado y reiteró que su cuerpo comenzó a atraer metales tras recibir las dos dosis de AstraZeneca contra el COVID-19. En diálogo con Cadena 3 Rosario, sostuvo: “Levanto aluminio, bronce, hasta oro”.
El hombre le atribuye ese supuesto fenómeno a los efectos posteriores a la vacunación. Asegura que cuando se aplicó la primera dosis, sintió “dureza en el pecho y en el brazo”. No obstante, asegura que el magnetismo lo notó después de la segunda dosis.
Te Podría Interesar
“Me acosté temprano y al día siguiente, cuando me levanté, movía la cabeza y del cuello para abajo quedé inmóvil. Estuve así tres o cuatro horas sin poder moverme”, relató. Dijo no tener antecedentes de salud y que en ese momento se encontraba solo.
Según su testimonio, buscó asistencia en distintos centros médicos, pero no obtuvo explicaciones. “Me decían ‘andá tranquilo, es normal’. ¿Cómo va a ser normal? Nunca tuve nada”, cuestionó. También denunció un supuesto abandono de persona tras no lograr acceder a estudios más profundos: “Los médicos me dieron la espalda”.
Cómo descubrió el magnetismo
Fabián asegura que fue su propia familia quien notó que objetos metálicos se quedaban adheridos a su piel. “Mi nuera vio en internet que en otros países se pegaban cuchillas o celulares. Probamos y ahí me enteré. Yo no sabía”, señaló.
Además, afirmó que su malestar empeora con los cambios de clima: “Cuando hay tormenta, siento una presión en la cabeza imposible de explicar”.
“No soy antivacunas, solo quiero saber qué me pasa”, aseguró Fabián. Además, reveló: “Yo tengo todas las vacunas, mis hijos también. Pero antes del COVID tenía una vida normal. Después, todo cambió”.
Expresó que su único objetivo es acceder a estudios médicos completos que permitan aclarar su situación: “Solo quiero saber qué tengo, porque así no estoy bien”.
Su exposición generó debate en el Congreso y reavivó discusiones públicas en torno a efectos adversos y reclamos individuales tras la vacunación.