La Libertad Avanza capitaliza fugas opositoras, sumó otro diputado a su bloque y se aseguró la primera minoría

Tres diputados catamarqueños y el entrerriano Francisco Morchio se sumaron al oficialismo y dejaron a La Libertad Avanza como primera minoría con 95 bancas.

La Cámara de Diputados vivió este martes un reacomodamiento que alteró el mapa político y dejó a La Libertad Avanza a un paso de consolidarse como primera minoría.

El oficialismo consiguió sumar nuevos integrantes mientras otros bloques atravesaban rupturas internas que modificaron el equilibrio parlamentario.

El camino hacia la primera minoría de La Libertad Avanza El primer movimiento se produjo con la salida de tres diputados de Catamarca del bloque de Unión por la Patria, quienes optaron por conformar una bancada propia. Ese desprendimiento ya representaba un golpe para el kirchnerismo, que hasta ahora sostenía el número más alto de legisladores en la Cámara baja.

Horas más tarde, se conoció otro dato clave: el entrerriano Francisco Morchio, referente del gobernador Rogelio Frigerio, anunció que abandonará su bancada actual para incorporarse al bloque oficialista. Su decisión terminó de inclinar la balanza a favor de La Libertad Avanza.