La decisión de Raúl Jalil que definirá si La Libertad Avanza será primera minoría en Diputados

A dos días de la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados , persiste la incertidumbre sobre si La Libertad Avanza logrará convertirse en la primera minoría del recinto, un movimiento clave para reforzar su control en las comisiones. Todo depende de una definición: si el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , finalmente decide quebrar su alineamiento con el bloque peronista.

La atención está concentrada en cómo se moverán los legisladores catamarqueños. Hasta ahora Unión por la Patria retiene 96 bancas, mientras que LLA acumula 94. Pero si tres de los cuatro representantes de Catamarca abandonan Fuerza Patria, el oficialismo libertario superará al peronismo y quedará en condiciones de asegurarse la presidencia de las principales comisiones.

Jalil evaluaba desde la semana pasada formalizar la ruptura con Fuerza Patria, y estaba previsto que lo hiciera el viernes. Sin embargo, la decisión se demoró porque aún intenta sumar a la diputada Claudia Palladino, cercana a Lucía Corpacci, según confiaron fuentes legislativas.

La definición llegará entre esta noche y mañana, cuando el bloque peronista mantenga una reunión clave para fijar su número definitivo y revisar su liderazgo interno. Allí se sabrá si sus filas seguirán integradas por santiagueños y catamarqueños, y si Germán Martínez continuará al frente o será reemplazado por un perfil más ligado a los gobernadores.

El plazo es ajustado. Los bloques deben quedar conformados antes del miércoles al mediodía, ya que a las 13 se realizará la sesión preparatoria en la que jurarán los 127 diputados electos en octubre y se votarán las autoridades de la Cámara para el próximo año parlamentario.

La reelección de Martín Menem como presidente del cuerpo está garantizada, pero la disputa por la vicepresidencia primera dependerá del resultado de esta pulseada. Si LLA supera en número a Fuerza Patria, impondrá a Luis Petri como segundo en la línea jerárquica. La vicepresidencia segunda quedará para el bloque peronista, mientras que la tercera se definirá entre Provincias Unidas e Innovación Federal, según cuál de los dos espacios se consolide como tercera fuerza.

El rol de los gobernadores

El eventual reacomodamiento también impacta en el armado del interbloque de gobernadores del Norte, impulsado por Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Ese espacio espera la decisión de Jalil para formalizarse y sumar volumen político en la Cámara.

Al mismo tiempo, el bloque Provincias Unidas continúa en negociación. Diputados referenciados en los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) buscan confluir con Encuentro Federal y el sector de la UCR Evolución, aunque aún persisten diferencias sobre quién ocupará la presidencia de ese espacio.

En paralelo, la UCR avanza en su propio reordenamiento interno y trabaja para conformar un bloque de diez integrantes, integrado por los seis radicales que permanecieron en la estructura tradicional, tres miembros de Democracia para Siempre y un diputado de Corrientes, según indicaron fuentes parlamentarias.