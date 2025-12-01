La irónica respuesta del Gobierno a la diputada que quiere sumar un impuesto a las flatulencias vacunas

Lucía Klug quedó en el centro de la escena este lunes luego de que se conociera el proyecto mediante el cual quiere arancelar las flatulencias y los eructos de las vacas con una "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires".

La diputada cercana a Juan Grabois es el centro de todas las críticas.

El Gobierno Nacional hizo mención al impuesto que presentó la diputada provincial Lucía Lorena Klug (Unión por la Patria) sobre cobrar un impuesto al gas metano que emiten las vacas. "Es pegarse un tiro en el pie", manifestaron.

"Sería absurdo. Es pegarse un tiro en el pie", indicó el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El funcionario se refirió al proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, que propone cobrar un impuesto a los flatulencias y eructos de las vacas y busca crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)".

En declaraciones a Radio Rivadavia, Lavigne se mostró indigando frente al nuevo impuesto que propuso la diputada kirchnerista, cercana a Juan Grabois.

"Están al revés de lo que se intenta hacer", sostuvo y agregó: “Empezar a hacer todo este tipo de impuestos lo único que genera es impedir al productor tener una certidumbre de cómo va a ser su negocio para los próximos dos años, e intentar incentivar a que no suceda”.