Juran nuevos diputados: La Libertad Avanza será primera minoría y el peronismo se fragmenta

La Cámara de Diputados se perfila para una sesión preparatoria clave este miércoles a las 13, cuando juren los 127 legisladores electos en octubre y comience a ordenarse el nuevo mapa político del recinto. La ceremonia de asunción llega en medio de una fuerte reconfiguración parlamentaria que dejó a La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría.

La jornada previa estuvo marcada por un movimiento decisivo. Tras intensas negociaciones, LLA logró alcanzar las 95 bancas y superar a Unión por la Patria (UxP), que quedó con 93 integrantes.

Este reacomodamiento definirá la correlación de fuerzas con la que los diputados ingresarán este miércoles al hemiciclo y tendrá impacto directo en comisiones y autoridades.

El primer golpe al peronismo se produjo con la salida de tres diputados catamarqueños que, por decisión del gobernador Raúl Jalil, abandonaron UxP para formar el bloque propio “Elijo Catamarca”. Ese desprendimiento debilitó al espacio que hasta ahora era la primera minoría. Horas más tarde, el oficialismo coronó la jornada con el pase del entrerriano Francisco Morchio, quien se sumó al bloque libertario y permitió el salto final para que el oficialismo sea el bloque con mayor volumen.

Con este nuevo equilibrio que se hará visible en la jura del miércoles, LLA podrá no solo ratificar a Martín Menem al frente de la Cámara baja, sino también avanzar en la designación del vicepresidente primero, un puesto que dejará de estar en manos de Cecilia Moreau. El oficialismo, sin embargo, terminó descartando al mendocino Luis Petri para ese cargo, ya que dejará su función en el Gabinete recién después de la sesión.

Rosca por la tercera fuerza

Al mismo tiempo, queda pendiente la pelea por la vicepresidencia tercera, en la que tres espacios buscarán mostrarse competitivos cuando los legisladores tomen posesión de sus bancas.

Se trata de Provincias Unidas (respaldado por gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut), un armado paralelo del Norte Grande y un interbloque en gestación entre el PRO, la UCR y el MID.

La sesión preparatoria también será el punto de partida para definir la integración de las comisiones. Convertida en primera minoría, La Libertad Avanza se asegurará un representante más que UxP en cada una, un factor que ampliará su capacidad de negociación y de impulso legislativo durante el 2025.

Mientras tanto, los interbloques de la oposición intentan ordenarse antes de la jura. Provincias Unidas aspira a reunir unos veinte diputados y disputar centralidad, mientras que el PRO, golpeado por nuevas deserciones, acelera conversaciones con la UCR y el MID para evitar perder peso frente al ascenso libertario. Los gobernadores del Norte Grande también trabajan contrarreloj para llegar a la sesión con volumen propio.

En paralelo, Lorena Villaverde decidió retirar su renuncia y continuará ocupando su banca en Diputados, luego de que su jura en el Senado quedara frenada por impugnaciones. Su continuidad refuerza, al menos por ahora, la composición de LLA de cara a la ceremonia de este miércoles, donde terminará de ordenarse el tablero político que regirá durante el próximo período legislativo.