Cómo funciona Modo Testigo: habilitan el sistema para denunciar infracciones por una app

El Gobierno de Mendoza reglamentó este jueves el sistema Modo Testigo para que ciudadanos puedan reportar infracciones de tránsito a través de un canal oficial. En una primera etapa las imágenes de infractores se podrán enviar por WhatsApp a un número dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia y en una segunda etapa los reportes se deberán realizar mediante la aplicación Mendoza x Mí.

Esta herramienta fue habilitada a través de la Ley Nº 9701 con el objetivo de brindar una nueva herramienta de prevención y concientización vial, para que los ciudadanos adviertan mediante el envío de fotografías y videos sobre conductas de riesgo vial u otro tipo de infracciones de tránsito.

Tras la reglamentación del Gobierno provincial, el funcionamiento de Modo Testigo se realizará de manera progresiva. La primera etapa comienza con la habilitación de un canal de WhatsApp para la recepción de comunicaciones ciudadanas y tendrá un enfoque preventivo, educativo y de concientización vial.

Los videos e imágenes se podrán enviar a través de WhatsApp al número 2615559592 , el cual estará disponible las 24 horas y recibirá notificaciones sobre situaciones observadas en la vía pública que representen conductas de riesgo para la circulación.

En una segunda etapa, se habilitará el sistema para reportar infracciones a través de la aplicación Mendoza x Mí y a partir de ese momento se iniciarán los procesos para determinar si se trata de evidencia que identifique una infracción vial y se aplicará la correspondiente sanción.

Cómo funciona Modo Testigo

El Subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Leandro Biskupovich, indicó que el número de WhatsApp ya se encuentra activo para recibir los reportes de los ciudadanos y que durante esta jornada han comenzado a recibir las primeras imágenes.

“Lo que buscamos es institucionalizar un canal para recibir esa evidencia por una posible infracción. El juez vial al final del proceso puede determinar que lo sea o no lo sea. No es muy distinto a lo que viene pasando. Teníamos muchos videos en redes sociales con ciudadanos enojados por conductas inconscientes en rutas. Y nosotros realmente con esa evidencia mucho no podemos hacer”, explicó el funcionario provincial en diálogo con el programa Digamos Todo, de MDZ Radio 105.5 FM.

Remarcó que se trata de una herramienta que está disponible para la ciudadanía y que sirve para concientizar sobre las conductas imprudentes mientras se maneja.

Biskupovich aclaró que durante la primera etapa las comunicaciones ciudadanas no darán lugar a sanciones y que las imágenes podrán ser difundidas con fines preventivos, educativos y de concientización a través del canal oficial Modo Testigo, que estará disponible en la web del Ministerio de Seguridad y Justicia. Esa difusión se realizará preservando la identidad de las personas involucradas y respetando la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

El Gobierno reglamentó la ley para que ciudadanos puedan reportar infracciones de tránsito. Foto: ALF PONCE / MDZ

En tanto, para la segunda etapa el número de WhatsApp ya no estará disponible y los reportes solo se podrán realizar a través de la aplicación Mendoza x Mí.

“Toda esa evidencia que vamos a aportar tiene ciertas garantías como que el video fue tomado en el momento, que no es un video que alguien va a poder subir desde su galería de imágenes del teléfono. La persona que notifique la infracción deberá abrir Mendoza X Mi y tomar las imágenes desde esa aplicación, que va a pedir que esté la ubicación activada”, expresó el subsecretario.

Asimismo, alertó que en caso de que el conductor registre las imágenes, también le podría caber una infracción por usar el celular mientras maneja. En tanto, indicó que las imágenes captadas por cámaras al estilo Go Pro tampoco podrán ser aportadas como evidencia.

“Dentro de la aplicación va a haber un botón flotante que al tocarlo se va a abrir la cámara para registrar las imágenes. No va a ser complejo para nada”, sostuvo y enfatizó que “no todo video que grabe va a terminar en infracción”.

Reporte de otros delitos

Por otro lado, Biskupovich manifestó que desde el Gobierno provincial se estudiará el impacto que tendrá esta iniciativa y se analizará la posibilidad de ampliar los reportes para otros tipos de contravenciones o delitos, más allá de las infracciones viales.

“Estamos discutiendo en reuniones de gabinete. En este primer periodo que vamos a recibir los videos de WhatsApp, creemos que va a ser una etapa de adopción de ese método y ver cómo la ciudadanía lo asimila. Posteriormente con la aplicación vamos a terminar de evaluar si es una herramienta útil para llevarla a otro tipo de eventos, alguna contravención o algún delito”, subrayó.

Finalmente, aseguró que “nosotros decimos que si vemos que se está cometiendo un delito lo primero es llamar al 911, luego si se puede aportar evidencia es útil”.