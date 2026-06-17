La estadística de la UNCuyo que refleja una fuerte mejora en el rendimiento académico

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) cerró el ciclo académico 2025 con 2.876 graduados, una cifra que representa un crecimiento del 40% respecto de 2022, cuando habían egresado 2.042 estudiantes. El dato fue relevado por la Secretaría Académica y consolida una tendencia positiva en los indicadores de desempeño institucional .

Según la casa de estudios, el incremento está vinculado a las políticas de acompañamiento de las trayectorias académicas y a los procesos de actualización curricular desarrollados en los últimos años, que incluyeron la revisión de 50 planes de estudio y modificaciones en más de 500 asignaturas.

Además del aumento de graduados, la universidad registró una mejora en el rendimiento académico general. El Rendimiento Académico Negativo (RAN) bajó del 47% en 2022 al 38% en 2025, mientras que entre los ingresantes descendió del 30,5% en 2023 al 25% este año.

"Es un aumento realmente muy grande y es un número que también impacta en sí mismo. Son 2.800 nuevos graduados que la Universidad Nacional de Cuyo brinda a la sociedad mendocina todos los años. Esto da cuenta del volumen de la institución, de su importancia", señaló el secretario académico, Julio Aguirre.

El funcionario destacó además que la universidad mantiene indicadores favorables en comparación con otras instituciones del sistema público. "Seguimos mejorando en los indicadores más importantes y estamos en pisos históricos del Rendimiento Académico Negativo. Si nos comparamos con los promedios de otras universidades nacionales, tenemos un rendimiento negativo 20 o 30 puntos por debajo de ellos", afirmó.

Datos y reformas para fortalecer la gestión

Desde la Secretaría Académica explicaron que los resultados se alcanzaron en un contexto complejo, marcado por las secuelas de la pandemia y las dificultades económicas que atraviesan muchos estudiantes. Actualmente, más de la mitad de quienes cursan en la UNCuyo estudian y trabajan al mismo tiempo.

Para revertir los problemas de permanencia y egreso, la universidad fortaleció programas de acompañamiento académico y avanzó en reformas curriculares. Entre 2022 y 2025 también incrementó la inversión en iniciativas de apoyo estudiantil y consolidó herramientas de seguimiento de datos.

En ese marco, la institución desarrolló el portal Datos Académicos, una plataforma que reúne información sobre estudiantes, egresados y trayectorias universitarias. El objetivo es utilizar la evidencia estadística para orientar políticas de inclusión, permanencia y mejora de la formación superior.