Terremotos en Venezuela: suben a 188 los fallecidos y hay más de 40.000 desaparecidos

El mensaje de María Corina Machado ante la crisis humanitaria en medio del desastre

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, difundió un mensaje dirigido a los afectados por los terremotos que golpearon al país y llamó a organizar redes de asistencia para ayudar a las víctimas de la tragedia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Machado expresó su solidaridad con las familias que sufrieron pérdidas humanas y materiales, y destacó la capacidad de la sociedad venezolana para enfrentar situaciones de emergencia. "No estamos solos. Nos tenemos", afirmó al convocar a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta.

X: @MariaCorinaYA

La dirigente también pidió fortalecer los mecanismos de ayuda humanitaria ya existentes y sumar voluntarios para colaborar con la distribución de insumos en las zonas más afectadas por los sismos.

Además, puso especial atención en los sectores más vulnerables, como los adultos mayores que perdieron sus hogares y los niños que quedaron sin el acompañamiento de familiares tras el desastre.

En el cierre de su mensaje, Machado envió una señal de esperanza a los damnificados y llamó a mantener la unidad frente a la emergencia. "Estamos juntos, no estás solo", expresó.