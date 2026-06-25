"Amor, no te vayas": el doloroso video de una pareja de ancianos en el devastador terremoto en Venezuela
Las imágenes muestran el desesperante momento que atravesó una pareja de adultos mayores durante uno de los sismos más fuertes en la historia de Venezuela.
El doble terremoto que sacudió a toda Venezuela este miércoles por la tarde dejó destrozos en la capital del país, siendo uno de los lugares más afectados la zona de La Guaira, el principal puerto de Venezuela. Las imágenes aéreas mostraron cómo la ciudad costera quedó reducida a escombros tras la tragedia, sumado a diversos videos que rápidamente circularon en redes sociales.
El angustiante momento que vivió una pareja de ancianos en Venezuela
Entre los videos que se hicieron virales en las plataformas destacó el de una pareja de adultos mayores que se encontraban en su hogar en el dramático momento en el que comenzó uno de los terremotos y que quedó registrado por una cámara de seguridad.
En primera instancia, ambos se encontraban desconcertados, sin embargo con el correr de los segundos la incertidumbre se transformó en miedo y se puede escuchar a la mujer, la cual se encuentra en silla de ruedas, gritar aterrada. Ante la situación, su esposo permaneció a su lado sosteniendo sus manos y cubriéndola con su cuerpo con el fin de protegerla.
A su vez, uno de los momentos más tensos y emotivos ocurre cuando su esposa le suplica entre lágrimas: “Amor, no te vayas”. La escena, marcada por la desesperación y el dolor, se viralizó rápidamente y se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras del desastre.
Con las comunicaciones afectadas y extensos cortes de energía en distintas regiones del país durante las primeras horas posteriores a los terremotos, las redes sociales se transformaron en una herramienta clave para seguir minuto a minuto la emergencia y dimensionar el alcance de la tragedia.
Los sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas, y se produjeron a una profundidad de 10 kilómetros.
Con el paso de las horas, las esperanzas de encontrar sobrevivientes se mantienen vivas. Los equipos de emergencia continúan recorriendo las áreas devastadas mientras miles de familias esperan noticias de sus seres queridos tras una de las peores catástrofes naturales que golpeó a Venezuela en los últimos años.