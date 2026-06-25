Terremotos en Venezuela: suben a 188 los fallecidos y hay más de 33.000 desaparecidos

Delcy Rodríguez llegó a La Guaira para supervisar los operativos de rescate tras la catástrofe

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó este jueves a La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos que sacudieron al país y dejaron al menos 188 muertos, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas, de acuerdo con el último reporte oficial.

La presencia de la mandataria en la región fue confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien indicó que supervisará las tareas de asistencia a los damnificados y el operativo desplegado tras la emergencia.

La Guaira fue declarada zona de desastre natural luego de sufrir algunos de los daños más severos provocados por los sismos. En la región continúan los trabajos de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras siguen llegando equipos de emergencia y ayuda humanitaria para asistir a los afectados.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y trabajan para determinar el alcance total de los daños en una de las peores tragedias registradas en Venezuela en las últimas décadas.