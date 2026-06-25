Cinturón de Fuego: la zona sísmica que vuelve a estar bajo la mira por los terremotos en Venezuela

Venezuela quedó bajo alerta después de sufrir dos terremotos consecutivos y de gran magnitud durante la madrugada. Los sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, con un epicentro muy superficial informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en la zona norte-occidental y también ubicado en Caracas dentro de la secuencia reportada.

El impacto fue severo: edificios y viviendas se derrumbaron, mientras que el saldo preliminar indicó más de 100 personas fallecidas y 971 heridas. Por la cantidad de víctimas fatales registradas, el país venezolano continúa en estado de alerta.

Los terremotos en Venezuela fueron asociados al choque entre dos placas tectónicas: la Sudamericana y la del Caribe, ubicada al norte. Científicos del Centro Helmholtz de Geofísica, con sede en Alemania, atribuyeron el fenómeno a esa interacción geológica.

Si bien Venezuela no forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, geólogos vincularon la situación con el gran motor geológico del planeta. La actividad sísmica del país se explica por la fricción entre placas, un proceso que también ayuda a entender por qué distintas regiones del mundo registran temblores de alta intensidad.

El Cinturón de Fuego es una enorme franja en forma de herradura de unos 40.000 kilómetros que rodea gran parte del Océano Pacífico. Allí se concentra más del 90% de la actividad sísmica global y se ubica cerca del 75% de los volcanes activos del planeta.

Su origen está en la tectónica de placas, especialmente en las zonas de subducción. Ese proceso ocurre cuando una placa oceánica choca con otra placa y se hunde debajo de ella; al descender hacia el manto terrestre, parte de esa corteza se funde, genera magma, alimenta volcanes y acumula tensiones capaces de provocar terremotos violentos.

Qué países atraviesa el Cinturón de Fuego

En América, el Cinturón de Fuego recorre la costa oeste desde el sur de Argentina y Chile, siguiendo la Cordillera de los Andes, y continúa por Centroamérica, México, California, Alaska y Canadá. En Asia, se extiende por las islas Aleutianas, Kamchatka, Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia. En Oceanía, alcanza Papúa Nueva Guinea, varias islas del Pacífico Sur y Nueva Zelanda.

Los países atravesados por el Cinturón de Fuego del Pacífico. Shutterstock

Entre sus puntos más conocidos figuran el volcán Fuji en Japón, el monte Saint Helens y la Falla de San Andrés en Estados Unidos, el Popocatépetl en México y el cinturón volcánico de los Andes, donde se encuentran volcanes como el Ojos del Salado y el Láscar, en la zona chileno-argentina.

La secuencia de terremotos que encendió la alerta

La preocupación global se reforzó por una cadena de seis terremotos informados en pocas horas: el 23 de junio se registró un sismo de magnitud 5,1 en Nueva Guinea y otro de 4,9 en Tarlac, Filipinas; el 24 de junio hubo un terremoto de 6,9 en Kamaishi, Japón, uno de 5,6 en Willits, California, y el doble terremoto en Venezuela, de 7,2 y 7,5. En ese contexto, el caso venezolano fue el más grave por su magnitud y por el número de víctimas.