Donaciones para Venezuela: las imágenes de la colecta solidaria para las víctimas de los terremotos

Tras los terremotos en Venezuela, dos puntos de la Ciudad de Buenos Aires reciben ropa, alimentos, medicamentos y elementos de primeros auxilios para los damnificados.

En medio de la conmoción por lo sucedido este miércoles por la tarde en Venezuela, tras dos terremotos que azotaron gran parte del país y dejaron edificios derrumbados, más de 150 víctimas fatales y aproximadamente 1.500 heridos, distintos países comenzaron a movilizarse para brindar ayuda humanitaria. En Argentina, dos espacios iniciaron una colecta solidaria para reunir donaciones destinadas a los damnificados.

La propuesta se da en el marco de las acciones impulsadas por varios países que ya anunciaron ayuda para las víctimas de los fatales terremotos. En ese contexto, Argentina puso a disposición asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de respuesta ante la catástrofe.

Las imágenes de la colecta solidaria por Venezuela Las jornadas se llevan a cabo en Amenábar 1024, de 13 a 19 horas, y en Libertad 996, de 10 a 21 horas. En ambos puntos se reciben ropa, calzado, alimentos no perecederos, medicamentos, elementos de primeros auxilios y artículos útiles en buen estado para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela.