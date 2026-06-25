Mirá el video: cómo se vivió el terremoto en Venezuela desde el interior de un avión

Un pasajero registró el impactante momento en que un avión se sacudió mientras permanecía en la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela . El vuelo estaba por comenzar cuando irrumpió el fuerte movimiento provocado por los terremotos que este miércoles golpearon al país.

Las imágenes muestran el interior de la cabina con los pasajeros ya ubicados en sus asientos cuando, repentinamente, el avión empieza a vibrar con fuerza. Aunque no conocían el verdadero motivo de los movimientos, el nerviosismo se apoderó de los viajeros.

La confusión se hizo notar cuando los pasajeros empezaron a mirarse entre sí, entendiendo que no se trataba de una simple turbulencia, mientras un tripulante recorría el pasillo para transmitir calma.

La preocupación fue tal que el usuario que publicó el video aclaró que sus familiares intentaron comunicarse para saber si encontraba bien. El video rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los registros más impactantes de la jornada.

Las imágenes fueron captadas en el aeropuerto internacional de Maiquetía, uno de los principales del país, donde el sismo también se sintió con fuerza.

Dos fuertes terremotos golpearon Venezuela

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos se produjeron a una profundidad de 10 kilómetros, lo que hizo que el movimiento se percibiera con fuerza en amplias zonas del país.

El temblor afectó a Caracas y otras ciudades venezolanas, donde se reportaron edificios colapsados, daños estructurales y operativos de rescate. El último balance oficial informó al menos 188 muertos y más de 1.520 heridos, mientras siguen las tareas de búsqueda entre los escombros.