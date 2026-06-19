El pueblo argentino que parece sacado de Europa y sorprende por su arquitectura

Con casas de estilo alpino, tradiciones centroeuropeas y paisajes serranos, este pueblo cordobés parece una postal llegada desde Europa.

Argentina cuenta con destinos que sorprenden por su historia y su paisaje. Entre ellos se destaca Villa General Belgrano, una localidad de Córdoba que suele ser confundida con cualquier pueblo de Europa central por su arquitectura, sus costumbres y su gastronomía.

Ubicada en el Valle de Calamuchita, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba, esta localidad se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de la provincia. Sus construcciones de estilo alpino, con abundante madera, techos inclinados y jardines floridos, le dan una identidad única dentro del país.

Un pueblo con inmigración europea La historia del pueblo está estrechamente ligada a la inmigración europea. A comienzos de la década de 1930 llegaron familias provenientes principalmente de Alemania, Suiza y Austria, que se instalaron en la zona y contribuyeron a moldear su perfil cultural y arquitectónico.

Con el paso de los años, la influencia centroeuropea se mantuvo viva. Las calles, los comercios y muchos edificios conservan detalles inspirados en las tradiciones de aquellos inmigrantes. Esta combinación entre cultura europea y paisaje serrano es uno de los mayores atractivos del lugar.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. Villa General Belgrano es conocida por sus cervezas artesanales, su repostería y platos inspirados en recetas centroeuropeas. Además, a lo largo del año se realizan celebraciones que atraen a miles de visitantes de distintas provincias.