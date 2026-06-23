El truco casero del bicarbonato de sodio para renovar la piel: qué dicen los expertos

El bicarbonato de sodio, un aliado casero para renovar tu piel, genera debate entre expertos sobre sus efectos en la barrera cutánea.

En la constante búsqueda de alternativas económicas y naturales para el cuidado de la piel, las recetas caseras ganan terreno. Entre los ingredientes más populares del botiquín, el bicarbonato de sodio se consolidó como el componente estrella para elaborar mascarillas.

Bicarbonato de sodio para la piel La preparación más extendida en los hogares consiste en mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite de almendras o de coco, sumado a unas gotas de agua mineral hasta lograr una emulsión pastosa.

Quienes la utilizan aseguran que remueve las células muertas al instante y reduce los puntos negros. Sin embargo, detrás del beneficio inmediato, la ciencia plantea un debate técnico sobre el impacto de este polvo blanco en la barrera cutánea.

Desde una perspectiva química, el bicarbonato de sodio es una sal con una estructura microcristalina. Diversos estudios sobre texturas cosméticas respaldan que estos microcristales actúan como un agente de abrasión física mecánica. Al frotar suavemente sobre la piel, arrastran por fricción las impurezas y los restos de queratina descamada, lo que explica por qué el rostro se siente extremadamente suave inmediatamente después de su aplicación.

El bicarbonato de sodio tiene muchos usos. Fuente: Shutterstock. Por otra parte, la ciencia médica analizó las propiedades antisépticas del compuesto. Investigaciones publicadas en revistas de microbiología clínica demuestran que el bicarbonato tiene una acción inhibitoria leve frente a ciertos patógenos superficiales, lo que llevó a su uso histórico como remedio casero para secar imperfecciones localizadas.