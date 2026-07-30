Descubre el auténtico sabor de la crema catalana sin azúcar, un postre sano y deli

Pasos

Calentar la leche junto con la rama de canela, la cáscara de limón y la esencia de vainilla hasta que esté a punto de hervir. Retirar del fuego, tapar y dejar infusionar durante 10 minutos. Luego colar.

En un bowl batir las yemas de huevo con el eritritol hasta integrar. Incorporar la maicena y mezclar hasta obtener una preparación sin grumos.

Verter poco a poco la leche infusionada sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente. Llevar nuevamente a la cacerola y cocinar a fuego bajo, sin dejar de mezclar, hasta que la crema espese.

Distribuir la preparación en recipientes individuales y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera durante al menos 4 horas.