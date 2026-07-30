Descubre el auténtico sabor de la crema catalana sin azúcar, un postre sano y deli
Disfruta de un postre tradicional español reinventado con una versión sin azúcar, ideal para quienes cuidan su salud sin renunciar al sabor.
La crema catalana sin azúcar es una versión más saludable del tradicional postre español, manteniendo su textura cremosa y su inconfundible aroma a vainilla, canela y cítricos. Esta es una de las recetas ideales para quienes desean disfrutar de un clásico dulce sin incorporar azúcar refinada.
Con pocos ingredientes y un endulzante apto, la crema catalana sin azúcar conserva todo el encanto de la preparación original. Dentro de la cocina saludable, es un postre elegante y fácil de hacer, perfecto para servir bien frío con su característica capa crocante. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos (más 4 horas de refrigeración)
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 40 g de eritritol o el endulzante apto equivalente
- 20 g de maicena
- 1 rama de canela
- La cáscara de 1 limón (solo la parte amarilla)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Eritritol extra para caramelizar (opcional)
Pasos
- Calentar la leche junto con la rama de canela, la cáscara de limón y la esencia de vainilla hasta que esté a punto de hervir. Retirar del fuego, tapar y dejar infusionar durante 10 minutos. Luego colar.
- En un bowl batir las yemas de huevo con el eritritol hasta integrar. Incorporar la maicena y mezclar hasta obtener una preparación sin grumos.
- Verter poco a poco la leche infusionada sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente. Llevar nuevamente a la cacerola y cocinar a fuego bajo, sin dejar de mezclar, hasta que la crema espese.
- Distribuir la preparación en recipientes individuales y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera durante al menos 4 horas.
- Antes de servir, espolvorear una fina capa de eritritol sobre cada crema y caramelizar con un soplete de cocina hasta formar la clásica costra crocante. Servir la crema catalana sin azúcar bien fría.