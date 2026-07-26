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Dulce de leche sin azúcar: una receta con pocos ingredientes y casera

Si buscas una opción más liviana de dulce de leche, esta receta sin azúcar es ideal para untar tostadas o rellenar tortas, aportando cremosidad y mucho sabor.

Candela Spann

Dulce de leche si azúcar casero: una receta para que disfrutes todo su sabor sin dejar de cuidarte

Dulce de leche si azúcar casero: una receta para que disfrutes todo su sabor sin dejar de cuidarte

Shutterstock

El dulce de leche sin azúcar es una de esas recetas que demuestra que se puede disfrutar de un clásico argentino en una versión más liviana. Cremoso, untuoso y con un delicioso sabor a caramelo, es perfecto para acompañar tostadas, panqueques o utilizar como relleno de tortas y postres. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir un dulce de leche sin azúcar con una textura mucho más cremosa: agregar una cucharada de leche en polvo durante la cocción. Este pequeño truco aporta más cuerpo, mejora la consistencia y ayuda a lograr un resultado muy similar al tradicional.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
50 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 1 litro de leche 1 litro de leche
  • 1 cucharada de leche en polvo 1 cucharada de leche en polvo
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de edulcorante apto para cocción (o a gusto) 1 cucharada de edulcorante apto para cocción (o a gusto)
Pasos
  • Colocá la leche, el edulcorante, la leche en polvo, el bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla en una cacerola.
  • Mezclá bien hasta disolver todos los ingredientes.
  • Cociná a fuego medio, revolviendo con frecuencia para evitar que se pegue.
  • A medida que la preparación reduzca, revolvé de manera constante hasta que tome un color caramelizado y una textura espesa.
  • Retirá del fuego cuando todavía esté apenas más líquido de lo deseado, ya que al enfriarse ganará consistencia.
  • Dejá enfriar completamente antes de guardar en un frasco limpio.

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