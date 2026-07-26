Dulce de leche sin azúcar: una receta con pocos ingredientes y casera

El dulce de leche sin azúcar es una de esas recetas que demuestra que se puede disfrutar de un clásico argentino en una versión más liviana. Cremoso, untuoso y con un delicioso sabor a caramelo, es perfecto para acompañar tostadas, panqueques o utilizar como relleno de tortas y postres. ¡Manos a la obra!