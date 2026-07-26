Dulce de leche sin azúcar: una receta con pocos ingredientes y casera
Si buscas una opción más liviana de dulce de leche, esta receta sin azúcar es ideal para untar tostadas o rellenar tortas, aportando cremosidad y mucho sabor.
El dulce de leche sin azúcar es una de esas recetas que demuestra que se puede disfrutar de un clásico argentino en una versión más liviana. Cremoso, untuoso y con un delicioso sabor a caramelo, es perfecto para acompañar tostadas, panqueques o utilizar como relleno de tortas y postres. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un dulce de leche sin azúcar con una textura mucho más cremosa: agregar una cucharada de leche en polvo durante la cocción. Este pequeño truco aporta más cuerpo, mejora la consistencia y ayuda a lograr un resultado muy similar al tradicional.
FICHA
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 1 cucharada de leche en polvo
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de edulcorante apto para cocción (o a gusto)
- Colocá la leche, el edulcorante, la leche en polvo, el bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla en una cacerola.
- Mezclá bien hasta disolver todos los ingredientes.
- Cociná a fuego medio, revolviendo con frecuencia para evitar que se pegue.
- A medida que la preparación reduzca, revolvé de manera constante hasta que tome un color caramelizado y una textura espesa.
- Retirá del fuego cuando todavía esté apenas más líquido de lo deseado, ya que al enfriarse ganará consistencia.
- Dejá enfriar completamente antes de guardar en un frasco limpio.