Con solo dos ingredientes: cañoncitos de dulce de leche exprés para lucirte en tu cocina
¡No vas a creer que se hacen con solo dos ingredientes! Cañoncitos de dulce de leche para que disfrutes de todo el sabor sin pasar horas en la cocina.
Los cañoncitos de dulce de leche son una de las recetas más clásicas y tentadoras de la pastelería argentina. Con su exterior dorado y crujiente y su relleno cremoso, se han convertido en una opción perfecta para acompañar el mate, el café o para disfrutar como postre en cualquier momento del día.
Dentro de la cocina dulce casera, esta preparación destaca por su simplicidad y por el delicioso resultado que se obtiene con muy pocos ingredientes. Prepará unos cañoncitos irresistibles utilizando únicamente tapas de empanadas y dulce de leche, siguiendo unos pasos muy sencillos.
FICHA
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas para horno
- 400 g de dulce de leche repostero
- Precalentá el horno a 200 °C. Enrollá las tapas de empanadas sobre moldes para cañoncitos o conos metálicos, superponiendo ligeramente los bordes.
- Colocá los cañoncitos sobre una placa para horno y cocinalos durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados. Retiralos y dejalos enfriar.
- Desmoldá con cuidado y rellená cada cañoncito con el dulce de leche repostero utilizando una manga o una cuchara.
- Serví y disfrutá de inmediato.