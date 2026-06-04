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Con solo dos ingredientes: cañoncitos de dulce de leche exprés para lucirte en tu cocina

¡No vas a creer que se hacen con solo dos ingredientes! Cañoncitos de dulce de leche para que disfrutes de todo el sabor sin pasar horas en la cocina.

Candela Spann

Cañoncitos de dulce de leche exprés: una de las recetas de cocina más simples y tentadoras

Cañoncitos de dulce de leche exprés: una de las recetas de cocina más simples y tentadoras

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Los cañoncitos de dulce de leche son una de las recetas más clásicas y tentadoras de la pastelería argentina. Con su exterior dorado y crujiente y su relleno cremoso, se han convertido en una opción perfecta para acompañar el mate, el café o para disfrutar como postre en cualquier momento del día.

Dentro de la cocina dulce casera, esta preparación destaca por su simplicidad y por el delicioso resultado que se obtiene con muy pocos ingredientes. Prepará unos cañoncitos irresistibles utilizando únicamente tapas de empanadas y dulce de leche, siguiendo unos pasos muy sencillos.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas para horno 12 tapas de empanadas para horno
  • 400 g de dulce de leche repostero 400 g de dulce de leche repostero
Pasos
  • Precalentá el horno a 200 °C. Enrollá las tapas de empanadas sobre moldes para cañoncitos o conos metálicos, superponiendo ligeramente los bordes.
  • Colocá los cañoncitos sobre una placa para horno y cocinalos durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados. Retiralos y dejalos enfriar.
  • Desmoldá con cuidado y rellená cada cañoncito con el dulce de leche repostero utilizando una manga o una cuchara.
  • Serví y disfrutá de inmediato.

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