Día Internacional del Gato: conocé los secretos y curiosidades de tu mascota

Cada 8 de agosto, el Día Internacional del Gato busca concientizar sobre el bienestar y la importancia de una tenencia responsable. ¡Conocé mas en la nota!

El 8 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Gato, una fecha impulsada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales. El objetivo es concientizar sobre la responsabilidad que implica tener un gato y promover su bienestar.

La fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal para generar conciencia sobre la responsabilidad de tener un gato. La jornada invita a valorar el vínculo único entre los gatos y sus dueños, y a garantizar una atención responsable que cubra todas sus necesidades. Además del 8 de agosto, existen otras dos fechas dedicadas a los felinos: el 29 de octubre, Día Nacional del Gato en Estados Unidos, impulsado por Colleen Paige; y el 20 de febrero, que recuerda a Socks, el famoso gato de la familia de Bill Clinton, convertido en símbolo para los amantes de los gatos tras su muerte en 2009.

Curiosidades de los gatos Los gatos son animales fascinantes que han acompañado a los humanos por miles de años. Pasan dos tercios del día durmiendo y no perciben el sabor dulce. Cuando cazan, mantienen la cabeza hacia abajo, y las bolas de pelo que regurgitan se llaman egagrópilas.

Las hembras suelen ser diestras y los machos zurdos; emiten alrededor de 100 sonidos distintos, mientras que los perros solo 10. Su cerebro es biológicamente más similar al humano que al de un perro, y existen más de 500 millones de gatos domésticos en el mundo, con unas 40 razas reconocidas.

Los gatos pasan 2/3 del día durmiendo, pueden saltar 5 veces su altura y tienen una audición superior a la de los perros, entre otras fascinantes curiosidades. Sus habilidades son sorprendentes: pueden correr a 49 km/h, saltar cinco veces su altura y sobrevivir a caídas de 20 metros gracias a su reflejo de enderezamiento. Su audición supera a la de los perros y pueden oír frecuencias dos octavas por encima de los humanos.