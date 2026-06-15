Tarjeta SUBE: cómo podés asociar el Certificado Único de Discapacidad para viajar gratis

Si tenés el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podés registrarlo en tu tarjeta SUBE para viajar en el transporte público de pasajeros con un 100% de descuento, sin necesidad de presentar el certificado. Para vos, y en caso de corresponder, para tu acompañante.

Esta medida simplifica el acceso al beneficio, resguarda tu información personal al evitar exhibir documentación diferencial y brinda mayor seguridad tanto para el pasajero como para el transporte que registra tu viaje en esa unidad. Además promueve dar fin al uso de credenciales físicas propensas al fraude o extravío.

Este nuevo sistema no anula la vigencia del método tradicional. Podés seguir viajando sin cargo presentando tu CUD físico o digital al chofer.

A todas las personas que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y que utilicen las líneas de transporte público incorporadas al sistema.

Tener una tarjeta SUBE registrada a tu nombre.

Contar con el número de tu Certificado Único de Discapacidad (CUD) (son los 10 dígitos que figuran en el documento).

Si no tenés la SUBE o el CUD: podés adquirir tu tarjeta en un Punto SUBE habilitado o comprarla en línea para recibirla en tu domicilio, retirarla por correo o en un Centro de Atención. Si necesitás tramitar el CUD, podés hacerlo a través de las Juntas Evaluadoras de tu localidad completando los requisitos en la Guía para obtener el Certificado Único de Discapacidad

Claves para obtener el beneficio

Registrá tu tarjeta SUBE

Ingresá a la web oficial de SUBE y registrá la tarjeta a tu nombre (si es que no lo hiciste antes).

Vinculá tu CUD: A partir del 16 de junio.Iniciá sesión en tu cuenta SUBE, ingresá al apartado “Beneficios” y cargá los 10 dígitos de tu número de Certificado Único de Discapacidad (CUD).Activá el beneficio: A partir del 19 de junio.

Para que el descuento del 100% quede activo en tu tarjeta, tenés tres opciones: