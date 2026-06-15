Tarjeta SUBE: cómo podés asociar el Certificado Único de Discapacidad para viajar gratis
La Tarjeta SUBE puede tener asociado el CUD para personas con discapacidad. Cómo hacerlo para viajar gratis.
Si tenés el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podés registrarlo en tu tarjeta SUBE para viajar en el transporte público de pasajeros con un 100% de descuento, sin necesidad de presentar el certificado. Para vos, y en caso de corresponder, para tu acompañante.
Esta medida simplifica el acceso al beneficio, resguarda tu información personal al evitar exhibir documentación diferencial y brinda mayor seguridad tanto para el pasajero como para el transporte que registra tu viaje en esa unidad. Además promueve dar fin al uso de credenciales físicas propensas al fraude o extravío.
Este nuevo sistema no anula la vigencia del método tradicional. Podés seguir viajando sin cargo presentando tu CUD físico o digital al chofer.
¿A quién está dirigido el beneficio de la SUBE?
A todas las personas que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y que utilicen las líneas de transporte público incorporadas al sistema.
Requisitos para hacerlo:
- Tener una tarjeta SUBE registrada a tu nombre.
- Contar con el número de tu Certificado Único de Discapacidad (CUD) (son los 10 dígitos que figuran en el documento).
Si no tenés la SUBE o el CUD: podés adquirir tu tarjeta en un Punto SUBE habilitado o comprarla en línea para recibirla en tu domicilio, retirarla por correo o en un Centro de Atención. Si necesitás tramitar el CUD, podés hacerlo a través de las Juntas Evaluadoras de tu localidad completando los requisitos en la Guía para obtener el Certificado Único de Discapacidad
Claves para obtener el beneficio
- Registrá tu tarjeta SUBE
- Ingresá a la web oficial de SUBE y registrá la tarjeta a tu nombre (si es que no lo hiciste antes).
- Vinculá tu CUD: A partir del 16 de junio.Iniciá sesión en tu cuenta SUBE, ingresá al apartado “Beneficios” y cargá los 10 dígitos de tu número de Certificado Único de Discapacidad (CUD).Activá el beneficio: A partir del 19 de junio.
Para que el descuento del 100% quede activo en tu tarjeta, tenés tres opciones:
- Apoyar tu tarjeta física en una Terminal Automática SUBE (TAS).
- Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (la app está disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).
- Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.