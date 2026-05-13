SUBE en mayo 2026: de cuánto es el monto que permite viajar la tarjeta sin saldo

Quedarse sin crédito en la SUBE ya no significa siempre poder completar el próximo viaje. En mayo de 2026, el margen de emergencia se mantiene, pero los aumentos en colectivos, subte y trenes achicaron su alcance real y obligan a mirar con más atención cuánto saldo queda antes de salir.

El dato central confirmado por Nación es que la tarjeta física permite un saldo negativo de hasta -$1.200 en colectivos, subtes porteños y transporte público fluvial del Delta; -$650 en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren del Valle de Neuquén; y -$480 en la línea Urquiza, hasta que termine el recambio tecnológico de sus molinetes.

La diferencia aparece al comparar ese margen con los boletos vigentes. En el subte, el pasaje de 1 a 20 viajes cuesta $1.490 con SUBE registrada, por lo que una tarjeta en cero no alcanza para pasar el molinete: harían falta al menos $290 de saldo positivo para completar el viaje.

En colectivos nacionales, donde el mínimo vigente es de $700 , el saldo negativo cubre un viaje y parte de otro. En las líneas porteñas, con mínimo de $753,74 , el margen también alcanza para un pasaje completo. En Provincia, donde el tramo inicial cuesta $968,57 , el crédito de emergencia queda más ajustado.

Las tarifas que rigen en mayo

El cuadro tarifario vigente desde el 1 de mayo marca diferencias según jurisdicción. En colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas con SUBE registrada van de $753,74 a $966,61, de acuerdo con la distancia. En las líneas bonaerenses, los valores comienzan en $968,57 y llegan a $1.708,07 para recorridos de más de 27 kilómetros. En las líneas nacionales, el mínimo se mantiene en $700 y el tramo más largo cuesta $959,71.

En trenes, hasta el nuevo ajuste, la primera sección cuesta $280, la segunda $360 y la tercera $450 con SUBE registrada. Por eso, el saldo negativo de -$650 permite cubrir más de dos viajes mínimos antes del 18 de mayo. En la línea Urquiza, en cambio, el tope de -$480 alcanza para un viaje mínimo y parte de un segundo. En el subte, el esquema escalonado fija valores de $1.490, $1.192, $1.043 y $894, según la cantidad de viajes mensuales.

Qué cambia desde el 18 de mayo

La foto tarifaria volverá a moverse desde el 18 de mayo. La Secretaría de Transporte propuso una actualización para los servicios nacionales: el boleto mínimo de colectivo pasaría de $700 a $714 con SUBE registrada, mientras que la Tarifa Social quedaría en $321,30 y la SUBE sin registrar en $1.428. En trenes metropolitanos del AMBA, el primer aumento previsto es del 18%, con una primera sección que subiría de $280 a $330.

Con ese cambio, el saldo negativo de los trenes perderá margen: ya no alcanzará para dos boletos mínimos completos, porque dos viajes de primera sección sumarían $660. La recomendación práctica es registrar la SUBE para pagar la tarifa más baja, revisar el crédito antes de viajar y recordar que la Red SUBE mantiene descuentos por combinación para tarjetas registradas, con 50% en el segundo viaje y 75% desde el tercero dentro de las dos horas.