Escándalo ante la Corte: la denunciante increpó al abogado de los rugbiers franceses

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza comenzó a revisar este miércoles la causa contra los rugbiers franceses acusados de abuso sexual en 2024, luego del sobreseimiento de los acusados. Esta mañana se realizó una audiencia en el Palacio Judicial y concurrió la mujer denunciante, quien protagonizó un tenso cruce con uno de los abogados de los jugadores de Rugby, Rafael Cuneo Libarona .

Este miércoles a las 9 tuvo lugar la audiencia de apelación en la causa conocida como "rugbiers franceses", la cual estuvo presidida por los ministros de la Corte, Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser.

Esta instancia fue solicitada por la parte querellante tras los sobreseimientos otorgados por la justicia en primera instancia a los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou. Estos dos jóvenes integrantes de la Selección de Rugby Francia fueron acusados de abuso sexual por una mujer mendocina en 2024, luego de un partido contra Los Pumas, y estuvieron detenidos en la provincia hasta que fueron sobreseídos a finales de ese año.

En la audiencia de esta mañana el tribunal escuchó los argumentos que expusieron las partes. En la sala estuvieron presentes la denunciante, junto a su defensora, la abogada Natacha Romano y por otro lado los abogados de los rugbiers, encabezados por Rafael Cúneo Libarano. En tanto, los jugadores franceses se conectaron de manera virtual desde Nueva Zelanda

Una vez finalizado el encuentro, la denunciante protagonizó un tenso cruce con Cúneo Libarona, a quien increpó frente a los medios de comunicación presentes en los tribunales.

“Vino Petri, Bullrich a ayudarlo porque usted no tenía huevos para afrontar la causa”, lanzó a los gritos la denunciante contra el abogado.

Posteriormente hizo referencia al hermano del letrado, Mariano Cúneo Libarona, quien por ese entonces era ministro de Justicia de la Nación. “Después usted salía con Milei el 24/10 y encima su hermano estaba en París firmando un acuerdo con la GAFI. ¿A mí me va a venir a decir que no hay corrupción? ¿Que no hay influencias políticas?”, apuntó.

“¿Cuánto recibiste por la GAFI y por Francia? ¿Cuánto pagaste a los fiscales? ¿Cuánto al juez?”, disparó la denunciante.

Por su parte, Cúneo Libarona replicó que “no me importa nada lo que diga”. “La gravedad es que mintió y dos chicos inocentes fueron presos con su sola declaración. La gravedad es que una mujer denuncia falsamente a un hombre y que el hombre queda detenido durante muchísimo tiempo. Lo que acaba de decir es la nada misma”.

“Es una mujer de 40 años que conoce a Hugo Auradou a las 5 de la mañana sin saber hablar el idioma y a las 5:12 se subió a un taxi y se lo lleva a un chico de 20 años a un hotel, poco me puede importar lo que diga acá”, añadió el abogado porteño.