Alejado de CFK, Axel Kicillof prepara su propio acto por el 17 de octubre

Axel Kicillof realizará su propio homenaje del Día de la Lealtad en la Quinta de San Vicente, mientras La Cámpora movilizará a San José 1111 por Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrá su propio acto del Día de la Lealtad Peronista. Foto: Prensa PBA

En la recta final a las elecciones legislativas nacionales, Axel Kicillof volverá a mostrar su liderazgo encabezando su propio acto del Día de la Lealtad Peronista. Por su parte, el kirchnerismo se movilizará en San José 1111 para celebrar el 17 de octubre junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Búnker de Fuerza Patria, Axel Kicillof, Sergio Massa El acto kicillofista del 17 de octubre Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tendrá su festejo peronista el próximo viernes desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón. Allí estarán presentes candidatos de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales.

Kicillof se pondrá al hombro el cierre del acto, que, por el horario, le da tiempo a plegarse a la movilización de La Cámpora hasta el domicilio de CFK, aunque todavía no lo tiene definido.

Día de la Lealtad en la casa de CFK Por su parte, el kirchnerismo activará una caravana llamada “Leales de Corazón” hacía el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La movilización saldrá desde distintos puntos del Gran Buenos Aires desde las 17, y tendrá como objetivo principal pedir el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la titular del PJ.