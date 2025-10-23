Javier Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y llamó a "defender el camino recorrido"

Live Blog Post

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario

En el cierre de su discurso, el presidente afirmó que su objetivo es construir “una Argentina potencia, con una vida tranquila y llena de prosperidad”. Sostuvo que solo “un país grande y rico puede lograr que sus ciudadanos progresen”, y advirtió que “cualquier otro camino se paga con la inseguridad”. También cuestionó las políticas de las últimas décadas, que “robaron el futuro a los jóvenes”, al tiempo que destacó: “Estamos aniquilando la inflación. Hoy hemos logrado revertir esa decadencia y Argentina es admirada por todo el mundo”.

Javier Milei cerró el acto en Rosario Cuenta de X @LLibertadAvanza

El mandatario hizo además una apelación al voto joven, señalando que “la mayoría creció escuchando a sus padres decir que la Argentina no tiene salida”, y apuntó contra “los buenistas del último gobierno”, a quienes responsabilizó por la emigración de “2 millones de jóvenes”. Aseguró que esa tendencia “se está revirtiendo” bajo su gestión.

Finalmente, reivindicó su administración y su alianza política: “La mayoría creció viendo cómo los políticos prometían y nunca cumplían, sin embargo nosotros en 20 meses hemos logrado cumplir todas las promesas de campaña. Hoy, de la mano de La Libertad Avanza y sus aliados, hay esperanza. Vamos a hacer la Argentina grande nuevamente”.